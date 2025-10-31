A crescut numărul autorizațiilor de construire în primele 9 luni ale anului. În septembrie, s-a construit mai mult în mediul rural

A crescut numărul autorizațiilor de construire eliberate în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară de anul trecut. În septembrie, majoritatea autorizațiilor au fost emise în mediul rural, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, în primele 9 luni ale anului 2025, s-au eliberat 28419 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,2% faţă de perioada similară din 2024.

Creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Vest (+301 autorizaţii), Centru (+245), Bucureşti-Ilfov (+163), Sud-Vest Oltenia (+122), Nord-Est (+120), Nord-Vest (+119), Sud-Muntenia (+63) şi Sud-Est (+24).

În luna septembrie 2025, s-au eliberat 3598 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 2,6% faţă de luna august 2025 şi cu 3,1% faţă de luna septembrie 2024.

Autorizații pentru clădiri rezidențiale – luna septembrie

În luna septembrie 2025 s-au eliberat 3598 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale (+2,6% față de luna august 2025), cu o suprafață utilă totală de 1010660 mp (+29,8%).

Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 69,7% sunt pentru zona rurală.

În luna septembrie 2025 se evidenţiază o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (+91 autorizaţii).

Creșteri pe regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+100 autorizaţii), Sud-Est (+47), Bucureşti-Ilfov (+44), Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest (+29 fiecare).

Scăderi pe regiuni de dezvoltare: Centru (-110 autorizaţii), Vest (-42) şi Sud-Muntenia (-6).

Comparativ cu septembrie 2024, în a 9-a lună din 2025 a crescut numărul de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+3,1%/+108 autorizații), dar şi suprafeța utilă totală (+45,8%).

Creșteri pe regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+129 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+78), Sud-Vest Oltenia (+30) şi Sud-Est (+4)

Scăderi pe regiuni de dezvoltare: Vest (-90 autorizaţii), Centru (-28), Nord-Vest (-12) şi Sud-Muntenia (-3).

Autorizații pentru clădiri nerezidențiale – luna septembrie

În luna septembrie 2025 s-au eliberat 610 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (+8,3% faţă de luna august 2025), în suprafață utilă totală de 377598 mp (-4,3%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna septembrie 2025 s-a înregistrat o scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-16900 mp).

Scăderi pe regiuni de dezvoltare: Vest (-38624 mp), Sud-Muntenia (-22168), Nord-Est (-13940), Nord-Vest (-11647) şi Sud-Vest Oltenia (-6753).

Creşteri pe regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+41393 mp), Centru (+20872) şi Sud-Est (+13967).

Comparativ cu luna septembrie 2024, în septembrie 2025 s-a înregistrat o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+7,4%) cât şi a suprafeţei utile totale (+47,0%).

În profil teritorial, această creştere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (+120733 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+107926 mp), Centru (+27541), Sud-Est (+7795) şi Nord-Vest (+4439).

Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-13120 mp), Sud-Vest Oltenia (-7832), Nord-Est (-5829) şi Sud-Muntenia (-187).

