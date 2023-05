A treia zi de grevă în Educație. Ședință a sindicatelor, la care au fost invitați și reprezentanții Guvernului. Joi, miting

Greva generală din Educație continuă şi miercuri, a treia zi de protest. Va fi o ședință a liderilor sindicali, la care sunt invitați și reprezentanţii Guvernului, la sediul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

„Nu a fost o negociere, a fost o întâlnire informală, faţă de ce se ştia nu am avansat, atâta că Guvernul a promis că va face nişte calcule. Nu ştim nimic concret deocamdată ce se va întâmpla. I-am invitat mâine la o şedinţă pe care o avem cu liderii din ţară, poate mâine vin cu o surpriză, dar astăzi nu avem nimic concret pentru a spune oamenilor, motiv pentru care greva continuă”, a subliniat marţi, după întâlnirea de la Guvern, Simion Hăncescu, preşedintele FSLI.

Acesta a precizat că reprezentanţii Guvernului au fost invitaţi miercuri, la sediul FSLI, la ora 17:00, la o şedinţă cu liderii celor trei federaţii sindicale.

„Mâine (miercuri n.r.) va fi o şedinţă a tuturor liderilor celor trei federaţii şi am invitat conducerea Guvernului. Invitaţia este către premier, către domnul Ciolacu, domnul ministru al Finanţelor, ministrul Muncii (…) Noi am solicitat, ca să fie limpede, ceea ce am cerut rândul trecut: un act normativ prin care să se acorde o mărire salarială până la intrarea Legii salarizării în vigoare. Rămâne de văzut dacă Guvernul va accepta”, a precizat Hăncescu.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor, a reiterat că greva din învăţământ continuă deocamdată, singurii în măsură să ia decizia încetării ei fiind „doar colegii noştri”.

„Poate mâine persoanele invitate, factorii decidenţi, vor veni cu o soluţie care să fie acceptabilă pentru colegii din teritoriu, o soluţie la problemele noastre. Discutăm cu liderii din ţară, care la rândul lor vor trebui să-şi consulte liderii şi membrii de sindicat. Azi a fost doar o discuţie informală şi faptul că vor căuta soluţii”, a spus Nistor.

Pe de altă parte, reprezentanţii federaţiilor sindicale din Educaţie au anunţat că joi ar putea fi posibilă organizarea unui marş de protest, potrivit Agerpres.

Cum se desfășoară greva din învățământ

La grevă participă peste 150.000 de profesori și peste 70.000 de angajați din categoria personal didactic auxiliar și nedidactic.

Sindicaliștii le-au recomandat părinților să nu trimită copiii la școală în această perioadă, pentru că în unele unități de învățământ toți profesorii și personalul auxiliar participă la grevă și copiii nu ar fi supravegheați.

Liderul de sindicat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, acuză că Ministerul face presiuni pentru ca profesorii să înceteze greva generală. “Este vorba de toate documentele care vin în momentul de față de la Ministerul Educației către unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare”, a spus Nistor, potrivit edupedu.ro.

Revendicările sindicatelor din Educație

majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic

instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației

plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic

acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ

acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.)

creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii

renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației

