Connect with us

Administrație

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu

Publicat

acum 51 de secunde

Cartea electronică de identitate: datele de pe cipul Cărții Electronice de Identitate (CEI) pot fi citite de către instituții cu ajutorul aplicației dezvoltate de Ministerul Afacerilor Interne. Detalii despre funcționarea acesteia și utilizarea documentului au fost prezentate de către managerul municipiului Alba Iulia, Lucian Morgovan.

”Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a dezvoltat aplicația, care prin intermediul telefonului mobil, permite citirea datelor aflate pe cipul Cărții Electronice de Identitate (CEI).

Vezi și VIDEO Noile cărți de identitate: electronică sau simplă. Care este document de călătorie în străinătate. Precizări MAI

Aplicația folosește cele mai înalte standarde de securitate, citirea informațiilor se face folosind tehnologia NFC, informațiile putând fi accesate doar după introducerea PIN-ului de către deținătorul cărții de identitate și a CAN-ului (Card Access Number), inscripționat pe fața CEI, în dreapta-jos.

Din acest moment nu trebuie să mai existe instituție în România care să nu poată citi informațiile de pe CEI (în special adresa), fără a mai avea nevoie de dispozitive suplimentare”, anunță Lucian Morgovan.

Potrivit sursei citate, toate ghișeele din Primăria Municipiului Alba Iulia, au fost dotate cu cititoare care au permis (cu ajutorul calculatorului) citirea adresei de domiciliu, informație care pe noile CEI se află stocată doar electronic.

Aplicația este, pentru moment, doar pentru sistemele cu Android, urmând să fie disponibilă și pentru iOS.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 51 de secunde

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Evenimentacum 22 de minute

Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt arestați în Emiratele Arabe Unite. Precizări oficiale
Evenimentacum 34 de minute

VIDEO: Trafic rutier în condiții de iarnă pe Transalpina și Transfăgărășan. Când se închide circulația pe cele două drumuri alpine
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 51 de secunde

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Plata pensiilor prin Poșta Română
Economieacum 4 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii
haine contrafacute
Economieacum 6 ore

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum o zi

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Evenimentacum o zi

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Actualitateacum 24 de ore

Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 5 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie