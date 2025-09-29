Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu

Cartea electronică de identitate: datele de pe cipul Cărții Electronice de Identitate (CEI) pot fi citite de către instituții cu ajutorul aplicației dezvoltate de Ministerul Afacerilor Interne. Detalii despre funcționarea acesteia și utilizarea documentului au fost prezentate de către managerul municipiului Alba Iulia, Lucian Morgovan.

”Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a dezvoltat aplicația, care prin intermediul telefonului mobil, permite citirea datelor aflate pe cipul Cărții Electronice de Identitate (CEI).

Aplicația folosește cele mai înalte standarde de securitate, citirea informațiilor se face folosind tehnologia NFC, informațiile putând fi accesate doar după introducerea PIN-ului de către deținătorul cărții de identitate și a CAN-ului (Card Access Number), inscripționat pe fața CEI, în dreapta-jos.

Din acest moment nu trebuie să mai existe instituție în România care să nu poată citi informațiile de pe CEI (în special adresa), fără a mai avea nevoie de dispozitive suplimentare”, anunță Lucian Morgovan.

Potrivit sursei citate, toate ghișeele din Primăria Municipiului Alba Iulia, au fost dotate cu cititoare care au permis (cu ajutorul calculatorului) citirea adresei de domiciliu, informație care pe noile CEI se află stocată doar electronic.

Aplicația este, pentru moment, doar pentru sistemele cu Android, urmând să fie disponibilă și pentru iOS.

