Connect with us

Eveniment

Asigurare obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea RCA, adoptată de Parlament, fără amendamente. Noile reguli

Publicat

acum 15 secunde

Legea RCA a fost adoptată, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Aceasta prevede că asigurarea RCA devine obligatorie și pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și este inițiat de Guvern.

În expunerea de motive, Executivul precizează că prin acest proiect se extinde definiția vehiculului, astfel încât obligația de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică.

În consecință, vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care, potrivit legislației naționale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării – precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare, potrivit Agerpres.

Legea RCA, adoptată de Parlament. Noi reguli

Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt:

  • reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora în lei la cursul indicat în directivă
  • reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora în lei la cursul indicat în directivă
  • modalitatea de control a asigurării RCA.

”Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România încheie și menține în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor și al demonstrațiilor care se desfășoară în România într-o zonă cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor și altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora”, se arată în proiect.

Proiectul a fost adoptat în forma venită de la Guvern. Au fost eliminate toate amendamentele adoptate de Senat, iar amendamentele depuse de deputați au fost respinse.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 secunde

Asigurare obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea RCA, adoptată de Parlament, fără amendamente. Noile reguli
Evenimentacum 30 de minute

FOTO: Acțiune a IPJ Alba de prevenire a accidentelor în care sunt implicați pietonii. Recomandările Poliției
Evenimentacum 45 de minute

VIDEO: Garda de Mediu Alba folosește drone pentru a-i prinde pe cei care aruncă sau ard deșeuri. Acțiune, într-o zonă din Sebeș
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Administrațieacum 3 zile

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 24 de ore

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum o zi

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum o zi

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Pianista Chiyo Hagiwara va susține un concert de pian la Sebeș, din compozițiile micului geniu Carl Filtsch
Evenimentacum 20 de ore

Două coafeze din Alba Iulia, Adina Pașca și Mirela Molnar, au adus un strop de bucurie vârstnicilor de la caminul din oraș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 22 de ore

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Secția de Neonatologie a Spitalului din Alba Iulia, modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane lei
Evenimentacum 17 ore

Bărbat din Sebeș, condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un aparat medical din spital. L-a confundat cu un aspirator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 17 ore

Elevii intră în vacanța de toamnă 2025. Calendarul perioadelor de cursuri și al vacanțelor, în anul școlar 2025-2026
Educațieacum o zi

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Mai mult din Educatie