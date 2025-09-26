Bărbat din Sântimbru, monitorizat cu brățară electronică după ce și-a bătut concubina. O vecină a reclamat agresiunea la 112

Un bărbat din Sântimbru s-a ales cu ordin de protecție după ce și-a agresat partenera. Incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112 de o vecină. Femeia agresată a solicitat polițiștilor monitorizarea bărbatului cu ajutorul unei brățări electronice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sântimbru au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 51 de ani, din comună, cu privire la faptul că vecina sa este agresată.

Din primele verificări a reieșit că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 08:00, în timp ce se afla împreună cu concubinul său, în vârstă de 48 de ani, femeia de 47 de ani ar fi fost agresată fizic, de către acesta, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 48 de ani, iar femeia a solicitat monitorizarea bărbatului prin dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

