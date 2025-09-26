Connect with us

Eveniment

Bărbat din Sântimbru, monitorizat cu brățară electronică după ce și-a bătut concubina. O vecină a reclamat agresiunea la 112

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Sântimbru s-a ales cu ordin de protecție după ce și-a agresat partenera. Incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112 de o vecină. Femeia agresată a solicitat polițiștilor monitorizarea bărbatului cu ajutorul unei brățări electronice. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sântimbru au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 51 de ani, din comună, cu privire la faptul că vecina sa este agresată.

Din primele verificări a reieșit că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 08:00, în timp ce se afla împreună cu concubinul său, în vârstă de 48 de ani, femeia de 47 de ani ar fi fost agresată fizic, de către acesta, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 48 de ani, iar femeia a solicitat monitorizarea bărbatului prin dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum O oră

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Actualitateacum 2 ore

Primăria Aiud concesionează prin licitație publică un teren cu suprafața de 4594 mp. Până când pot fi depuse oferte
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum o zi

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

comunicat proiect PNRR comuna radesti
Actualitateacum 6 ore

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”. Dotarea Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești Jud. Alba
Economieacum 7 ore

Au scăzut înmatriculările de maşini noi din România, în primele opt luni ale anului. Care au fost cele mai vândute autoturisme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 2 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 minute

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum O oră

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

toamna zile mohorate vremea prognoza meteo
Evenimentacum 5 ore

Vremea în luna octombrie: temperaturi în scădere, câteva ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum 17 ore

Zboruri directe în premieră de la Cluj-Napoca la Copenhaga. Vor fi operate de Norwegian Air Shuttle ASA
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 4 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Aiudacum 2 zile

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 19 ore

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie