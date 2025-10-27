Connect with us

Eveniment

Când vine pensia pe noiembrie, prin Poșta Română sau pe card: Va fi o mică întârziere. Calendarul plăților sociale

Plata pensiilor prin Poșta Română

Publicat

acum 37 de secunde

Când vine pensia pe noiembrie: Pensionarii vor primi pensia prin poștă cu o mică întârziere, deoarece data de 1 noiembrie cade într-o zi de sâmbătă. 

Astfel, deși teoretic livrarea pensiilor începe în 1 noiembrie, primele plăți vor fi făcute începând cu luni, 3 noiembrie 2025, pentru cei care primesc banii prin Poșta Română.

Pensionarii care primesc banii acasă prin poștaș își vor încasa pensiile începând cu 3 noiembrie și până în 15 octombrie.

Este vorba despre pensiile de limită de vârstă, de invaliditate, de urmaș și de pensiile anticipate.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra diferențelor mari de costuri suportate de Casa Națională de Pensii pentru plata pensiilor prin Poșta Română, comparativ cu varianta viramentelor bancare.

Potrivit acestuia, pentru jumătate dintre pensionarii care aleg să primească banii cash, costurile cu poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare plătite pentru pensiile virate pe card.

Deși nu susține restricții privind modalitatea de plată, acesta spune că pensionarii sunt încurajați să opteze pentru plata pe card. Detalii, AICI.

Când vine pensia pe noiembrie pe card: Pentru cei care primesc pensiile în cont bancar, în luna noiembrie, viramentele se vor face în intervalul obișnuit, de 11-13 ale lunii.

Cel mai probabil, banii vor fi disponibili miercuri 12 noiembrie.

Și aici se aplică o reducere de 10% pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Calendarul plăților sociale: Alocațiile pentru copii

În a doua săptămână a lunii, statul virează în conturile părinților alocațiile de stat pentru copii și indemnizația de creștere a copilului.

Alocațiile pentru copii se acordă, în 2025, astfel:

  • 719 lei/lună pentru copiii până la doi ani (sau până la trei ani în cazul copilului cu handicap);
  • 292 lei/lună pentru copiii cu vârste între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează liceul sau o școală profesională;
  • 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

Indemnizația de creștere a copilului este plătită tot pe 7 noiembrie, cu o diminuare de 10% pentru cazurile cu venituri suplimentare declarate.

În zilele de joi și vineri, 13 și 14 noiembrie 2025, se vor vira și indemnizațiile de handicap pentru adulți și copii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Plata pensiilor prin Poșta Română
Evenimentacum 37 de secunde

Când vine pensia pe noiembrie, prin Poșta Română sau pe card: Va fi o mică întârziere. Calendarul plăților sociale
bal teius câștigători
Evenimentacum 59 de minute

MISS și MISTER Boboc 2025 la Balul Bobocilor de la Liceul Teoretic din Teiuș, cu tema Emisiuni TV. Cine sunt câștigătorii
Economieacum O oră

România ar putea deveni prima țară care impune o taxă mascată și un control asupra invertoarelor prosumatorilor. Acuzații APCE
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 4 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

România ar putea deveni prima țară care impune o taxă mascată și un control asupra invertoarelor prosumatorilor. Acuzații APCE
Economieacum 3 ore

Calendar ANAF pe luna noiembrie 2025: Ce documente trebuie depuse la Fisc și la ce dată
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 5 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Competiția de șah rapid „Memorialul Mihail Breaz” și-a desemnat câștigătorii, la Alba Iulia. LISTA premianților
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 4 ore

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 5 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății anunță o reorganizare a DSP-urilor. Alexandru Rogobete: „S-a pierdut total controlul”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Mai mult din Educatie