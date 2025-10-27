Când vine pensia pe noiembrie, prin Poșta Română sau pe card: Va fi o mică întârziere. Calendarul plăților sociale

Când vine pensia pe noiembrie: Pensionarii vor primi pensia prin poștă cu o mică întârziere, deoarece data de 1 noiembrie cade într-o zi de sâmbătă.

Astfel, deși teoretic livrarea pensiilor începe în 1 noiembrie, primele plăți vor fi făcute începând cu luni, 3 noiembrie 2025, pentru cei care primesc banii prin Poșta Română.

Pensionarii care primesc banii acasă prin poștaș își vor încasa pensiile începând cu 3 noiembrie și până în 15 octombrie.

Este vorba despre pensiile de limită de vârstă, de invaliditate, de urmaș și de pensiile anticipate.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra diferențelor mari de costuri suportate de Casa Națională de Pensii pentru plata pensiilor prin Poșta Română, comparativ cu varianta viramentelor bancare.

Potrivit acestuia, pentru jumătate dintre pensionarii care aleg să primească banii cash, costurile cu poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare plătite pentru pensiile virate pe card.

Deși nu susține restricții privind modalitatea de plată, acesta spune că pensionarii sunt încurajați să opteze pentru plata pe card. Detalii, AICI.

Când vine pensia pe noiembrie pe card: Pentru cei care primesc pensiile în cont bancar, în luna noiembrie, viramentele se vor face în intervalul obișnuit, de 11-13 ale lunii.

Cel mai probabil, banii vor fi disponibili miercuri 12 noiembrie.

Și aici se aplică o reducere de 10% pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Calendarul plăților sociale: Alocațiile pentru copii

În a doua săptămână a lunii, statul virează în conturile părinților alocațiile de stat pentru copii și indemnizația de creștere a copilului.

Alocațiile pentru copii se acordă, în 2025, astfel:

719 lei/lună pentru copiii până la doi ani (sau până la trei ani în cazul copilului cu handicap);

292 lei/lună pentru copiii cu vârste între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează liceul sau o școală profesională;

719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

Indemnizația de creștere a copilului este plătită tot pe 7 noiembrie, cu o diminuare de 10% pentru cazurile cu venituri suplimentare declarate.

În zilele de joi și vineri, 13 și 14 noiembrie 2025, se vor vira și indemnizațiile de handicap pentru adulți și copii.

