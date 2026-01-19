Connect with us

Cât a fost salariul mediu net în România, la sfârșitul anului trecut. Date oficiale de la INS

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 2 ore

Cât a fost salariul mediu net în România, la sfârșitul anului trecut: Institutul Național de Statistică (INS) a făcut publice datele pe luna noiembrie 2025. 

Potrivit instituției, salariul mediu net 5.615 lei a fost salariul mediu net în noiembrie 2025, în creştere cu 123 lei (+2,2%) față de luna octombrie 2025, a anunțat INS.

Vezi și: 2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații

În luna noiembrie a anului trecut, salariul mediu brut a fost 9.371 lei, cu 219 lei (+2,4%) mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2025, în timp ce salariul mediu net a fost 5.615 lei, în creştere cu 123 lei (+2,2%) față de luna octombrie 2025.

Salariul mediu net pe ramură a înregistrat cele mai mari valori de peste 12.900 de lei printre angajații care furnizează servicii în tehnologia informației (inclusiv activităţi de servicii informatice).

La polul opus, cele mai mici valori au fost în hoteluri şi restaurante (3403 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3468 lei), arată datele INS.

În România, diferența dintre salariul brut și salariul net ține de taxele și contribuțiile obligatorii reținute de stat.

Salariul brut este suma totală trecută în contractul de muncă, înainte de orice reținere. Din salariul brut se calculează contribuțiile sociale, impozitul pe venit și alte obligații legale.

De cealaltă parte, salariul net este suma pe care o primește efectiv angajatul „în mână”, după reținerea tuturor taxelor și contribuțiilor.

