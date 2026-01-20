Câte pagube au provocat urșii și lupii în județul Alba, în ultimii trei ani. Numărul exemplarelor a crescut

Urșii și lupii au provocat, în ultimii trei ani peste 400 de pagube pe teritoriul județului Alba. Numărul daunelor a crescut cel mai mult în 2024, potrivit datelor înregistrate de autorități. la finalul anului 2025, erau peste 500 de urși și peste 300 de lupi în județ, iar numărul acestora era în creștere.

Gestionarea situației generate de pagube și riscuri asupra vieții oamenilor și animalelor domestice, provocate de urși și lupi a fost dezbătută de mai multe ori în județul Alba. Au fost solicitări de modificare a legislației și măsuri imediate, cerute de fermieri.

Vezi și VIDEO: Fermierii din Alba avertizează privind pagubele cauzate de lupi și urși

Înmulțirea exemplarelor de urși și lupi și schimbarea comportamentului acestora au crescut numărul incidentelor și al pagubelor.

La finalul anului trecut, Guvernul a pregătit un proiect prin care se permite împușcarea exemplarelor cu comportament agresiv, care nu se mai feresc de oameni și provoacă pagube în gospodării.

Într-un raport al Ministerului Mediului din aprilie 2025, erau estimate între 10.419 și 12.770 de exemplare de urs brun în România. Iar autoritățile spuneau că în mod real pot fi gestionate doar 3.500 – 4.000 de exemplare.

Situația din Alba - pagube produse de urși

Din datele autorităților din Alba, la finalul anului 2025 erau 513 exemplare de urși (față de 457 în 2024). Numărul pagubelor înregistrate era de 48, în scădere față de anul 2024 (88) și 2023 (84). În total, în ultimii trei ani, urșii au provocat 220 de pagube în județ.

Cele mai multe pagube provocate în perioada 2023-2025 au fost înregistrate în zonele Ponor (50), Valea Lungă (23), Teiuș (18), Ampoița (12), Ocoliș, Rimetea, Ciugud, Ighiu - câte 11, Valea Mică - 10, Întregalde - 9. Alte pagube sunt în alte zone din Apuseni și pe Valea Sebeșului, dar și în apropiere de Blaj sau Aiud.

Specialiștii estimează un efectiv optim de 99 de exemplare de urs pentru județul Alba. Este propusă o cotă de vânătoare de 60 de exemplare.

Situația din Alba - pagube produse de lupi

Și lupii au produs pagube importante în județ. La finalul anului 2025, erau 326 exemplare, față de 304 în 2024.

Aceștia au produs anul trecut 73 de pagube, comparativ cu 92 înregistrate în 2024 și 53 în 2023. În cei trei ani, s-au adunat 213 pagube.

Cele mai multe au fost în fondurile cinegetice Detunata și Întregalde (câte 35), Ponor (21), Geamăna (14), Vidra (12), Valea Mică (10), Jidvei (9), Oarda și Izvorul Ampoiului (câte 8).

Numărul optim de exemplare de lup este estimat la 47 în Alba și este propusă o cotă de vânătoare de 50.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News