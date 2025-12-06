Connect with us

Ce amendă poți lua dacă ești prins cu câteva grame de cannabis la tine. Cazul unui bărbat din Alba, anchetat de DIICOT

Ratele românilor vor crește

Un bărbat din Alba care a fost depisat de două ori cu droguri asupra sa, a primit din partea magistraților Tribunalului Alba o amendă penală. Mai exact, în data de 27 noiembrie judecătorii au admis un acord de recunoaștere semnat de bărbat cu procurorul de caz. 

Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Alba Iulia. În linii mari, cazul este unul simplu.  Potrivit motivării instanței, inculpatul din dosar a fost depistat de două ori cu droguri asupra sa: mai exact cu canabis.

Magistrații au notat că în data de 15 martie 2024 avea asupra sa, pentru consum propriu, 8,5 grame canabis, un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-a pus în evidență THC, 0,25 grame canabis;

Apoi, la aproape un an de la prima depistare, a mai fost găsit iar cu droguri asupra sa. De asemenea, s-a reţinut că, în data de 6 ianaurie 2025, inculpatul a deținut o țigaretă care conține canabis în amestec cu tutun, un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-a pus în evidență THC și 0,23 grame canabis.

Pentru aceste fapte, procurorii DIICOT au decis să îl cerceteze. Bărbatul în cauză a fost de acord să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției.

În data de 27 noiembrie 2025, acordul a fost admis de magistrații Tribunalului Alba. În total, bărbatul a primit o amendă penală de 4800 de lei, dar a fost obligat și la plata a 3200 de lei, cu titlul cheltuieli de judecată.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

 

