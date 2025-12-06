Ce amendă poți lua dacă ești prins cu câteva grame de cannabis la tine. Cazul unui bărbat din Alba, anchetat de DIICOT

Un bărbat din Alba care a fost depisat de două ori cu droguri asupra sa, a primit din partea magistraților Tribunalului Alba o amendă penală. Mai exact, în data de 27 noiembrie judecătorii au admis un acord de recunoaștere semnat de bărbat cu procurorul de caz.

Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Alba Iulia. În linii mari, cazul este unul simplu. Potrivit motivării instanței, inculpatul din dosar a fost depistat de două ori cu droguri asupra sa: mai exact cu canabis.

Magistrații au notat că în data de 15 martie 2024 avea asupra sa, pentru consum propriu, 8,5 grame canabis, un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-a pus în evidență THC, 0,25 grame canabis;

Apoi, la aproape un an de la prima depistare, a mai fost găsit iar cu droguri asupra sa. De asemenea, s-a reţinut că, în data de 6 ianaurie 2025, inculpatul a deținut o țigaretă care conține canabis în amestec cu tutun, un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-a pus în evidență THC și 0,23 grame canabis.

Pentru aceste fapte, procurorii DIICOT au decis să îl cerceteze. Bărbatul în cauză a fost de acord să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției.

În data de 27 noiembrie 2025, acordul a fost admis de magistrații Tribunalului Alba. În total, bărbatul a primit o amendă penală de 4800 de lei, dar a fost obligat și la plata a 3200 de lei, cu titlul cheltuieli de judecată.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

