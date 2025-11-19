Ce spune fostul primar din Alba Iulia, Mircea Hava, despre Ilie Bolojan și reformele propuse: ”Premierul este cam singur”

Prezent în studio-ul alba24.ro, fostul primar al municipiului Alba Iulia, actual europarlamentar, Mircea Hava, a fost întrebat ce părere are despre premierul Ilie Bolojan. Ce părere are despre reformele propuse, dar mai ales despre reforma pensiilor speciale.

Hava a răspuns simplu:” Din păcate, premierul este cam singur”. Și a adăugat că ”asta nu este un lucru normal. Chiar dacă cineva nu îi dă dreptate 100%. Eu nu spun de mine, pentru că eu pot să fiu subiectiv”.

Mai exact Mircea Hava a spus că se cunoaște de foarte mulți ani cu Bolojan, din vremea în care acesta era primar.

”El este singur” a spus Hava, despre Iilie Bolojan.

”Și este singur pentru că și Partidul Național Liberal este cam divizat. Și sunt lucruri pe care le vede toată lumea, dar lucruri pe care nu le vorbesc oamenii”.

De asemenea întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să facă un pas în spate și să renunțe la postul de premier, Mircea Hava a mai spus că: ”acum, să nu-i dăm idei lui Bolojan să plece, pentru că el, să știți, nu stă acolo de plăcere și nu are nicio ambiție personală de a demonstra cuiva ceva, și nu are la cine.

A fost pus într-o chestie. Cine a vrut să îl cunoască, el așa a fost. Dacă am început o bătălie, să-i zic, am mers în continuare până când am terminat ultimul cartuș, până când mi-am adus altul.

Pentru că am fost împreună camarazi din foarte multe lucruri de genul ăsta și chiar îmi amintesc că erau momente în care ți-am zis să o facem așa. „Nu, Mircea, asta am spus, asta facem”, a declarat Mircea Hava despre Ilie Bolojan.

