Cosmin Zuleam fugarul care l-a ucis pe Adrian Kreiner a fost prins în Bali. Tribunalul Alba l-a condamnat la 30 de ani închisoare

Cosmin Zuleam, criminalul care l-a ucis pe omul de afaceri Adrian Krainer și apoi a fugit din țară, a fost prins. Zuleam a fost condamnat de maigstrații Tribunalului Alba la 30 de ani de închisoare cu executare.

De asemenea complicii săi, Minae și Ghiță au fost condamnați la închisoare pe viață. Zuleam a fost prins doar la câteva zile după ce a fost pus pe lista Most Wanted a celor mai căutați criminali din Europa.

Fugarul a fost localizat și reținut în Bali, Indonezia.

Din câte se pare acesta s-ar fi ascuns în Indonezia din 2023, mai exact la doar doar două săptămâni, de la crima comisă pe 6 noiembrie 2023.

Zuleam a fost prins la doar o săptămână după ce a fost pus pe lista celor mai căutați infractori din Europa. Minae și Ghiță au fost prinși în Scoția și respectiv Irlanda, la scurt timp de la fugirea din țară.

În schimb Cosmin Zuleam a reușit să se ascundă mai bine de doi și două luni, de la momentul comiterii crimei.

Procesul în care cei trei sunt judecați pentru crima comisă în Sibiu în urmă cu doi ani își continuă parcursul pe rolul instanțelor din Alba. Mai exact, acum a ajuns în faza de apel, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Procesul celor trei criminali care l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner a început luni, 12 ianuarie 2026 la Curtea de Apel Alba Iulia cu o amânare. În sala de judecată, în boxa acuzaților s-au aflat cei Laurențiu Ghiță și Cristian Minae care în primă instanță au primit câte o pedeapsă maximă, mai exact închisoare pe viață.

Pedepsele primite

Reamintim că pe data de 11 noiembrie 2025, la doi ani și șase zile de când au comis fapta, cei trei și-au aflat pedepsele din partea magistraților. În data de 11 noiembrie 2025, Andrei Cabulea, judecător al Tribunalului Alba, a citit în ședință publică, de față cu inculpații sentința. Procurorul de caz a fost Octavia Guș.

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată - condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

