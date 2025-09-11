Connect with us

Cum a explicat gestul violent bărbatul din Zlatna care a bătut o femeie de 87 de ani cu o cărămidă: Era băut și nervos

Publicat

acum 2 minute

Gheorghe I., bărbatul din Zlatna care a bătut cu sălbăticie o femeie în vârstă de 87 de ani, și-a motivat în fața instanței gestul. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani din Zlatna care recent a fost arestat preventiv pentru violență în familie. 

Victimele acestuia au fost bunica soției și soția în cauză. Totul s-a petrecut în noaptea de 2 septembrie 2025. Câteva zile mai târziu a primit un ordin de protecție, dar a și fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Acesta a bătut-o pe femeia de aproape 90 de ani cu o cărămidă, dar și cu palmele și picioarele. Apoi, când soția sa a intervenit, a bătut-o și pe ea.

Nervos și băut

Explicația bărbatului pentru gest a fost una simplă: era nervos și băut. În motivarea ordinului de protecție, bărbatul a explicat de ce a recurs la gestul violent.

CITEȘTE ȘI: Caz șocant de violență domestică la Zlatna: un bărbat și-a bătut cu bestialitate soția și pe bunica acesteia. A fost arestat

Într-o declarație dată în fața magistraților, acesta a detaliat ce a făcut.

”În data de 02 septembrie 2025 am fost la muncă cu ziua prin sat, iar când m-am întors acasă seara după ce am mâncat, am întrebat-o pe soția mea de ce nu a trimis-o pe bunica sa în casă, iar aceasta mi-a spus că nu a putut-o duce.

Vârstnica l-a înjurat

După un timp bunica soției mele m-a înjurat, în timp ce copiii se jucau în jurul casei, iar eu fiind băut i-am spus să nu mă mai înjure, dar acesta a început să îi înjure pe toți copiii.

Eu am întrebat-o pe bunica soției mele dacă nu vrea să o ajut să intre în casă, iar acesta mi-a spus că nu vrea pentru că dorește să doarmă afară, după care m-a înjurat din nou.

A început să o bată pe vârstnică

În acel moment eu i-am dat o palmă peste urechi, iar aceasta a căzut de pe scaun, continuând să mă înjure şi spunându-mi să îi duc ceva de îmbrăcat pentru că îi este frig. I-am adus o pătură ca să stea pe ea, iar aceasta a continuat să mă înjure.

Fiind nervos, am luat o cărămidă şi am aruncat în direcția ei, lovind-o în picior. După ceva timp a strigat-o pe soția mea, iar aceasta din urmă m-a strigat să o ajut să o ducă în casă, am ajutat-o, am dus-o în casă şi am așezat-o pe pat.

CITEȘTE ȘI: Bărbat din Zlatna, reținut de poliție și cu ordin de protecție după ce și-a agresat soția și pe bunica acesteia

Soția mea mi-a spus să o las în pace pe bunica ei, eu fiind nervos şi băut, am împins-o pe soția mea, am prins-o de mâini, ea a căzut şi am pus genunchiul pe ea, după care am lăsat-o şi am ieșit afară în curte să mă odihnesc, dormind afară”, a declarat acesta.

S-a urcat cu genunchii pe burta femeii

De fapt magistrații au concluzionat că bărbatul nu a căzut cu genunchiul pe femeie, ci s-a urcat pe ea. Mai grav este faptul că soția sa era lăuză, născuse de trei săptămâni, la momentul agresiunii.

Bărbatul, Gheorghe I., a fost arestat preventiv și va fi cercetat pentru violență în familie.

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

