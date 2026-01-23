Cumpărare vechime în muncă 2026, pentru pensie: Motivul pentru care costul crește de la 1 iulie. Exemplu de calcul

Cumpărare vechime în muncă 2026: Acesta este un mecanism legal prin care o persoană poate plăti retroactiv contribuțiile la sistemul public de pensii pentru perioade în care nu a avut stagiu de cotizare, astfel încât să își completeze vechimea necesară pentru a ieși la pensie.

Această opțiune este reglementată în prezent prin legislația pensiilor (de exemplu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii).

Legea permite achiziționarea a maximum 6 ani de vechime înainte de data încheierii contractului de asigurare socială.

Alegerea de a cumpăra vechimea poate fi importantă pentru a atinge stagiul minim necesar pensiei și a evita pierderea unor drepturi.

Prin cumpărarea de vechime, persoanele care nu au realizat minimum 15 ani de vechime necesari pensionării, au perioade de muncă necontributive, sau au lucrat în afara sistemului oficial, pot încheia un contract de asigurare socială cu Casa Națională de Pensii Publice și plăti contribuțiile datorate pentru anul respectiv.

Vechimea cumpărată nu poate fi folosită pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensie la limită de vârstă (adică pensia pentru limită de vârstă când ai atins stagiul minim de cotizare și vârsta legală).

Cumpărare vechime în muncă 2026: De ce crește costul și cu cât

Costul pentru a cumpăra vechimea este direct legat de salariul minim brut pe economie și de o cotă stabilită prin lege (de regulă 25% din salariul minim brut pentru fiecare lună de vechime plătită).

Astfel, în prima parte a anului 2026, salariul minim brut (valabil pentru 2025 și începutul lui 2026) este de 4.050 lei.

În aceste condiții contribuția pentru o lună de vechime calculată la 25% din salariul minim brut va fi de 1.012,5 lei. Astfel, costul unui an de vechime în această perioadă va fi de aproximativ 12.150 lei (1.012,5 × 12).

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie urmează să fie majorat la 4.325 lei, ca urmare a unei decizii a coaliției de guvernare privind majorarea salariilor minime.

Majorarea salariului minim va antrena și un nou cost pentru cumpărarea de vechime în muncă, cei doi indicatori fiind corelați.

Astfel, noua contribuție lunară pentru cumpărarea vechimii va fi 1.081,5 lei (25% din 4.325 lei).

Costul unui an de vechime va crește la aproximativ 12.975 lei.

Aceasta înseamnă o majorare de circa 825 lei pe an față de nivelul anterior, doar din cauza creșterii salariului minim brut.

Creșterea costului cumpărării vechimii în muncă nu este o schimbare legislativă separată, ci rezultatul majorării salariului minim brut.

Pentru că plata contribuțiilor pentru vechime se calculează procentual în funcție de salariul minim, orice majorare a acestuia se reflectă imediat în creșterea sumelor datorate pentru perioadele retroactive.

