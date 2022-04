Detalii centralizate despre finanțările prin PNRR puse la dispoziție de ADR Centru, reprezentanților administrației publice locale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru oferă celor interesați o secțiune specifică dedicată Programului Național de Recuperare și Reziliență al României pe site-ul instituției.

În baza OUG 124/2021, ADR-urile din România au fost nominalizate responsabile de implementarea investiților specifice locale pentru trei din cele 15 componente al PNRR. În această perioadă se lansează tot mai multe priorități de investiții din cadrul PNRR.

Prin urmare, demersul ADR Centru are ca scop centralizarea informațiilor din mai multe surse, astfel încât mai ales reprezentanții administrației publice locale să fie informați corect și la timp despre oportunitățile de finanțare din cadrul acestui Program.

Detalii despre finanțările prin PNRR

La nivel național, Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) se integrează în Mecanismul european NextGenerationEU și este conceput de așa manieră încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19, care a afectat semnificativ România, Uniunea Europeană și întreaga lume.

PNRR-ul României are un buget de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde euro sub formă de grant și 14,935 miliarde euro sub formă de împrumuturi. PNRR include atât propuneri de investiții cât și reforme (legislative, organizaționale etc) necesare asigurării unui răspuns eficient la provocările majore identificate prin Rapoartele de Țară ale Comisiei Europene.

În țara noastră, PNRR este coordonat tehnic de două ministere – MIPE și MDLPA – și fiecare dintre acestea a conceput propria platformă de înrolare online a solicitanților de finanțare. În cadrul secțiunii dedicate PNRR pe site-ul www.adrcentru.ro, cei interesați au acces direct la ambele platforme online de înscriere, în vederea depunerii de proiecte.

Pe de altă parte, în pagina de internet coordonată de ADR Centru – secțiunea ”PNRR în Regiunea Centru” – sunt prezentate în mod integrat toate componentele și prioritățile PNRR.

Fiecare din cele 15 componente ale PNRR este prezentată distinct, fiind indicate prioritățile lansate spre consultare publică sau cele în cadrul cărora este deschisă depunerea de proiecte, inclusiv condițiile de depunere a cererilor de finanțare. Aici toți cei interesați regăsesc ușor prezentări sintetice ale fiecărei priorități de investiții, cu bugetul aferent, fiind detaliate și condițiile de accesare a finanțărilor, precum și potențialii beneficiari eligibili.

Informații, la cerere, furnizate de ADR Centru

Suplimentar, pe aceeași pagină, ADR Centru oferă posibilitatea celor interesați să adreseze întrebări, în cadrul unui formular de Solicitări de informații, facilitând astfel transferul de cunoștințe către potențialii solicitanți de finanțare în cadrul PNRR.

„Ținând cont de experiența pe care am dobândit-o în decurs de peste 22 ani, gestionând în Regiunea Centru procesul de dezvoltare locală și regională, oferim celor interesați o soluție de a se documenta pentru a găsi repede surse de finanțare. Acest demers al nostru completează și inițiativa pe care o avem – și pe care o dezvoltăm constant de peste 16 ani – în elaborarea și distribuirea în mod complet gratuit a unui Catalog al Surselor de Finanțare nerambursabile, care poate fi consultat de oricine, tot pe pagina noastră de internet.

Din această lună, am modificat formatul în care difuzăm acest Catalog și am inclus și Secțiunea dedicată finanțărilor prin PNRR. În acest fel dovedim că suntem pregătiți să sprijinim partenerii din regiune pentru a-și realiza programele și proiectele esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere.

Ținem cont că Guvernul României a decis ca ADR-urile din România să se implice în implementarea proiectelor din PNRR, pe trei componente și suntem conștienți că aceste proiecte trebuie finalizate până în ultima zi a anului 2026. Vom respecta principiile de bază care stau la baza implementării PNRR: distribuirea echitabilă geografic a fondurilor, descentralizarea și implicarea activă a autorităților locale în gestionarea programului.

Cu alte cuvinte, în această perioadă, pe lângă furnizarea de informații referitoare la dezvoltarea regională, ne preocupă implementarea celor peste 500 proiecte care urmează să se finalizeze curând, din cele 1100 contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest program am încheiat cu succes peste 450 proiecte, prin care au fost absorbite în regiune fonduri europene în valoare de peste 405 milioane euro. Ca atare, monitorizăm atent investițiile aflate în perioada de definitivare a lucrărilor la obiectivele locale și ne pregătim să lansăm, în această vară, Programul Operațional Regional CENTRU 2021-2027, prin care vom aduce – în calitate de Autoritate de Management, mult mai aproape de cetățenii Regiunii noastre – finanțări în valoare totală de peste 1,3 miliarde euro”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Aspecte practice despre resursele europene

Pentru pregătirea de proiecte în cadrul PNRR, ADR Centru furnizează, la cerere, informații privind eligibilitatea cheltuielilor și condițiile de finanțare, furnizând și detalii privind corelarea între strategiile locale de dezvoltare și cerințele noilor programe de finanțare europeană.

Cei interesați pot solicita informații privind aspectele practice referitoare la modul în care comunitățile pot beneficia de resursele europene, dar și detalii despre problemele întâmpinate în implementarea cererilor de finanțare, corelate cu modul în care acestea pot fi rezolvate.

Investițiile gestionate de ADR Centru la nivel regional și care vor fi implementate prin Componenta 12 ”Sănătate” vizează dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești și a infrastructurii publice din cadrul spitalelor.

Pentru Componenta 13 ”Reforme sociale” este vorba de reforme și investiții menite să consolideze securitatea socială în cele șase județe ale regiunii.

Componenta 15 ”Educație” cuprinde 6 subcomponente, care abordează principalele provocări din sistemul de educație. Subcomponentele din acest domeniu se înscriu în proiectul „România Educată”, care este strategia națională pentru reformarea sistemului de educație din România.

Detalii privind implementarea PNRR se regăsesc pe site-ul www.adrcentru.ro, secțiunea PNRR în Regiunea Centru (http://www.adrcentru.ro/comunicare/detalii-pnrr/).

