Connect with us

Eveniment

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu

Publicat

acum O oră

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a emis un drept la replică după declarația făcută de președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan. 

Președintele PSD Alba, consilierul județean Corneliu Mureșan a criticat marți, 30 septembrie, într-o postare pe pagina de Facebook, „nepăsarea” conducerii liberale a Consiliului Județean Alba cu privire la drumul care face legătura cu Munții Șureanu. 

Drept urmare, Marius Hațegan a făcut o serie de precizări, într-un drept la replică pe care îl redăm mai jos.

”Îi atrag public atenția domnului Corneliu Mureșan, șeful PSD Alba, să înceteze cu dezinformările privitoare la drumul către Șureanu!

Nu este prima oară când Corneliu Mureșan încearcă să câștige, gratuit, capital politic folosindu-se de acest subiect. Acuzațiile sale privind neimplicarea Consiliului Județean în această problemă nu au temei și sunt sigur că dânsul cunoaște acest lucru. De aceea, sunt foarte tentat să cred că atitudinea domniei sale are legătură doar cu o rea-voință și cu inducerea voită în eroare a cetățenilor.

VEZI ȘI: Corneliu Mureșan: Șureanu între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul nepăsării conducerii liberale a Consiliului Județean Alba

Ca să fim pe deplin lămuriți, trebuie spus faptul că drumul către Șureanu este în administrarea Primăriei Șugag și că administrația județeană nu are nici pârghie legală și, evident, nici 20 de milioane de euro pentru modernizarea acestei șosele.

Cu toate acestea, CJ a alocat, în ultimii ani, sume consistente pentru reparații la acest drum. Fiindcă doar asta ne-a îngăduit legea și atât ne-a permis bugetul.

E bine știut că soluția este ca acest drum să fie transformat din drum forestier în drum național. DOAR ASTFEL, Guvernul-prin intermediul Ministerului Transporturilor-ar putea să aloce fondurile necesare pentru modernizare.

Singurul lucru adevărat din expunerea pe internet a domnului Mureșan este acela că dânsul a luat parte la o întâlnire între reprezentanți ai Consiliului Județean și ai administrației din Șugag. Întâlnire la care dânsul a afirmat că va se va alătura eforturilor comune de a găsi o rezolvare a acestei situații.

În condițiile în care și PSD este la Guvernare, iar Ministerul Transporturilor este condus de un social-democrat, m-aș fi așteptat ca domnul Mureșan să producă și ceva rezultate, nu doar să exprime niște neadevăruri.

Ce trebuie înțeles este că drumurile din Alba nu sunt nici ale PSD-ului, nici ale PNL-ului, nici ale unui alt partid. Sunt drumurile cetățenilor. Și, cel puțin în privința drumurilor județene și a zecilor de milioane de euro investite în infrastructura județului, eu știu limpede cât a reușit să realizeze PNL și administrația județeană și cât NU a reușit PSD.

De aceea și cu atât mai mult, nu sunt dispus să accept o dezinformare repetată din partea cuiva care își vede strict propriul interes vremelnic de partid”, a declarat  Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Un cunoscut retailer vrea să construiască primul supermarket într-o comună din Alba. Ce suprafață va avea magazinul
Evenimentacum 33 de minute

Reintegrarea minorilor condamnați în cauze penale: durata măsurilor de probațiune ar putea crește. Proiect, la Senat
Evenimentacum O oră

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
Administrațieacum 4 ore

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 8 ore

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 9 ore

Solariile de legume pot fi ridicate în gospodării, fără autorizație de construire. Lege adoptată de Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Evenimentacum 5 ore

Corneliu Mureșan: Șureanu între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul nepăsării conducerii liberale a Consiliului Județean Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum 5 ore

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
jocuri de cazino viitorul digital in Alba
Sportacum 6 ore

2026 și saltul către 5G: ce urmează pentru viitorul digital în Alba? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum o zi

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 8 ore

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

interventii chirurgicale oftalmologie dr holhos spital
Evenimentacum 3 ore

Comunicat: Intervenții chirurgicale de top în Clinicile Dr. Holhoș
Evenimentacum o zi

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Educațieacum o zi

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Mai mult din Educatie