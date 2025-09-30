Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a emis un drept la replică după declarația făcută de președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.

Președintele PSD Alba, consilierul județean Corneliu Mureșan a criticat marți, 30 septembrie, într-o postare pe pagina de Facebook, „nepăsarea” conducerii liberale a Consiliului Județean Alba cu privire la drumul care face legătura cu Munții Șureanu.

Drept urmare, Marius Hațegan a făcut o serie de precizări, într-un drept la replică pe care îl redăm mai jos.

”Îi atrag public atenția domnului Corneliu Mureșan, șeful PSD Alba, să înceteze cu dezinformările privitoare la drumul către Șureanu!

Nu este prima oară când Corneliu Mureșan încearcă să câștige, gratuit, capital politic folosindu-se de acest subiect. Acuzațiile sale privind neimplicarea Consiliului Județean în această problemă nu au temei și sunt sigur că dânsul cunoaște acest lucru. De aceea, sunt foarte tentat să cred că atitudinea domniei sale are legătură doar cu o rea-voință și cu inducerea voită în eroare a cetățenilor.

Ca să fim pe deplin lămuriți, trebuie spus faptul că drumul către Șureanu este în administrarea Primăriei Șugag și că administrația județeană nu are nici pârghie legală și, evident, nici 20 de milioane de euro pentru modernizarea acestei șosele.

Cu toate acestea, CJ a alocat, în ultimii ani, sume consistente pentru reparații la acest drum. Fiindcă doar asta ne-a îngăduit legea și atât ne-a permis bugetul.

E bine știut că soluția este ca acest drum să fie transformat din drum forestier în drum național. DOAR ASTFEL, Guvernul-prin intermediul Ministerului Transporturilor-ar putea să aloce fondurile necesare pentru modernizare.

Singurul lucru adevărat din expunerea pe internet a domnului Mureșan este acela că dânsul a luat parte la o întâlnire între reprezentanți ai Consiliului Județean și ai administrației din Șugag. Întâlnire la care dânsul a afirmat că va se va alătura eforturilor comune de a găsi o rezolvare a acestei situații.

În condițiile în care și PSD este la Guvernare, iar Ministerul Transporturilor este condus de un social-democrat, m-aș fi așteptat ca domnul Mureșan să producă și ceva rezultate, nu doar să exprime niște neadevăruri.

Ce trebuie înțeles este că drumurile din Alba nu sunt nici ale PSD-ului, nici ale PNL-ului, nici ale unui alt partid. Sunt drumurile cetățenilor. Și, cel puțin în privința drumurilor județene și a zecilor de milioane de euro investite în infrastructura județului, eu știu limpede cât a reușit să realizeze PNL și administrația județeană și cât NU a reușit PSD.

De aceea și cu atât mai mult, nu sunt dispus să accept o dezinformare repetată din partea cuiva care își vede strict propriul interes vremelnic de partid”, a declarat Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba

