Connect with us

Eveniment

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program

Publicat

acum 10 secunde

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: la început de toamnă, sunteți invitați să participați la mai multe evenimente în județul Alba. În Alba Iulia va fi încercarea de stabilire a recordului mondial ”Masa care unește”. Locația este șanțurile Cetății Alba Carolina.

Tot în Cetatea Alba Carolina, sâmbătă și duminică vor fi concerte de muzică clasică.

La Aiud și Sebeș vor fi competiții de alergare. În satul Lunca, comuna Valea Lungă, este Ziua Recoltei. Veți avea ocazia să descoperiți tradiții și produse locale.

Vă prezentăm variante de petrecere a timpului liber în acest weekend, în Alba:

13 septembrie, Masa care unește, în șanțurile Cetății Alba Carolina. Record mondial

La Alba Iulia se încearcă stabilirea unui nou record mondial, ce va fi înscris în cartea Guinness World Records. Pe 13 septembrie 2025, 10.000 de persoane vor sta la cea mai mare masă construită doar din materiale reciclabile.

În șanțurile Cetății Alba Carolina este amenajată o masă lungă de 2,7 kilometri. Recordul mondial stabilit este cea mai mare masă din lume, construită din materiale reciclabile.

Evenimentul este inițiat de Alexa Vîlcan și sprijinit de voluntari, sponsori și parteneri în acest proiect.

Persoanele înscrise la Masa care unește vor avea acces, începând cu ora 16.00, în zona evenimentului. Recordul va fi anunțat în jurul orei 19.00.

De la ora 19.30, accesul în zonă va fi public. Sunt organizate concerte:

  • 19:30 – Tulnicăresele moțate
  • 19:45 – Moment Guiness Book
  • 20:15 – Moment Kaufland
  • 20:30 – MiniRaver
  • 21:30 – C&A Band
  • 22:30 – The Motans

Music Nights Festival 2025 în Cetatea Alba Carolina

În curtea sediului administrativ al județului Alba, în Cetatea Alba Carolina, continuă seria concertelor de muzică clasică începute vineri. La festival participă artiști consacrați și tineri talentați, sub semnul excelenței și al solidarității. Toate fondurile colectate vor fi direcționate către burse de merit pentru elevii premiați la olimpiadele naționale.

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 19.30 – Seara de gală

  • Duet de excepție: Lăcrămioara Crihană (mezzosoprană) & Călin Paraschiv (bariton)
  • Trio Zamfirescu & Adrian Nour – moment de virtuozitate și expresivitate muzicală

Duminică, 14 septembrie

  • ora 11:00 – Masterclass de chitară clasică cu Trio Zamfirescu
  • ora 16:00 – Masterclass de imagine cu Eduard Schneider
  • ora 19.30 – Concert extraordinar ”Anotimpurile” de Vivaldi – Orchestra de cameră a județului Alba

Festivalul se desfășoară sub motto-ul „Muzică, emoție și generozitate – toate într-un singur festival”.

Este organizat prin colaborarea dintre Lions Club Alba Iulia, Rotary Club Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia, Leo Club Alba Iulia Fortress, Rotaract Club Alba Iulia și Interact Club Alba Iulia.

Acțiune organizată de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” în cadrul proiectului ,,Stagiunea Cvartetului de coarde și a Orchestrei de cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba”.

Competiție sportivă la Aiud, sâmbătă, 13 septembrie

Sâmbătă, 13 septembrie, la Aiud va fi o nouă ediție a competiției de alergare Aiud Green Run by DP World.

Competiția se desfășoară pe trei trasee, începând cu ora 9.00, din centrul municipiului Aiud: semimaraton – 21 km, cros – 8 km și Family Run – 2 km

Competiție sportivă la Sebeș, duminică, 14 septembrie

Duminică, 14 septembrie, de la ora 11.00, în Sebeș se va desfășura o competiție de alergare deschisă participării copiilor, tinerilor și adulților din municipiu.

Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate de pe strada str. Mihai Viteazul.

Alergarea se va desfășura pe un traseu cu lungimea de aproximativ 2,5 kilometri, după cum urmează: str. Mărășești – str. Vânători – Bulevardul Lucian Blaga – str. Călărași – str. Mihai Viteazu – str. 24 Ianuarie – Bulevardul Lucian Blaga – Parcul Tineretului – locul de final al alergării.

În intervalul orar 10.00-13.00, circulația rutieră va fi restricționată pe traseul competiției de alergare.

Ziua Recoltei 2025 în satul Lunca, duminică, 14 septembrie

Duminică, 14 septembrie, de la ora 13.00, în satul Lunca din comuna Valea Lungă, este Ziua Recoleti 2025.

Gospodarii prezintă produse locale, va fi parada portului popular și spectacol folcloric. Locația evenimentului este școala nouă din Lunca.

Vizitatorii vor putea cumpăra pâine de casă, lichii umplute cu ceapa, varza, urdă, gogoși de Lunca, clătite de Lunca, cozonac, dar și vinuri ale și roșii, țuică de prună. Vor mai fi produse din gospodării: ceapă, usturo, roșii, vinete.

”Sărbătoarea este un prilej de a păstra și promova obiceiurile și meșteșugurile specifice zonei, accentuând legătura strânsă dintre oameni și pământ”, anunță reprezentanții comunității.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 secunde

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program
Evenimentacum O oră

UPDATE FOTO: Accident grav pe DN 67C Transalpina, la Căpâlna. Bărbat în stop cardio-respirator. Un SUV și un camion s-au lovit
Evenimentacum 2 ore

13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Porți deschise la subunitățile ISU Alba, în județ. Program
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 3 zile

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 16 ore

Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională. Situația pe sectoare
Economieacum 20 de ore

Rabla Auto 2025 începe în 15 septembrie, cu validarea producătorilor auto. Când se pot înscrie persoanele fizice și condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 2 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum 2 zile

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 3 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 secunde

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 12 ore

Horoscop Weekend 13-14 Septembrie 2025: Momentul perfect pentru a face o pauză de la ritmul alert al săptămânii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 6 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Cum va continua construirea noului spital de cardiologie intervențională la Alba Iulia. Anunțul președintelui CJ Alba
Evenimentacum 2 zile

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație
Educațieacum o zi

Tratamente medicale în străinătate pentru pacienți cu afecțiuni grave. Suplimentare de 20 milioane de lei la bugetul ministerului
Mai mult din Educatie