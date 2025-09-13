Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: la început de toamnă, sunteți invitați să participați la mai multe evenimente în județul Alba. În Alba Iulia va fi încercarea de stabilire a recordului mondial ”Masa care unește”. Locația este șanțurile Cetății Alba Carolina.

Tot în Cetatea Alba Carolina, sâmbătă și duminică vor fi concerte de muzică clasică.

La Aiud și Sebeș vor fi competiții de alergare. În satul Lunca, comuna Valea Lungă, este Ziua Recoltei. Veți avea ocazia să descoperiți tradiții și produse locale.

Vă prezentăm variante de petrecere a timpului liber în acest weekend, în Alba:

13 septembrie, Masa care unește, în șanțurile Cetății Alba Carolina. Record mondial

La Alba Iulia se încearcă stabilirea unui nou record mondial, ce va fi înscris în cartea Guinness World Records. Pe 13 septembrie 2025, 10.000 de persoane vor sta la cea mai mare masă construită doar din materiale reciclabile.

În șanțurile Cetății Alba Carolina este amenajată o masă lungă de 2,7 kilometri. Recordul mondial stabilit este cea mai mare masă din lume, construită din materiale reciclabile.

Evenimentul este inițiat de Alexa Vîlcan și sprijinit de voluntari, sponsori și parteneri în acest proiect.

Persoanele înscrise la Masa care unește vor avea acces, începând cu ora 16.00, în zona evenimentului. Recordul va fi anunțat în jurul orei 19.00.

De la ora 19.30, accesul în zonă va fi public. Sunt organizate concerte:

19:30 – Tulnicăresele moțate

19:45 – Moment Guiness Book

20:15 – Moment Kaufland

20:30 – MiniRaver

21:30 – C&A Band

22:30 – The Motans

Music Nights Festival 2025 în Cetatea Alba Carolina

În curtea sediului administrativ al județului Alba, în Cetatea Alba Carolina, continuă seria concertelor de muzică clasică începute vineri. La festival participă artiști consacrați și tineri talentați, sub semnul excelenței și al solidarității. Toate fondurile colectate vor fi direcționate către burse de merit pentru elevii premiați la olimpiadele naționale.

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 19.30 – Seara de gală

Duet de excepție: Lăcrămioara Crihană (mezzosoprană) & Călin Paraschiv (bariton)

Trio Zamfirescu & Adrian Nour – moment de virtuozitate și expresivitate muzicală

Duminică, 14 septembrie

ora 11:00 – Masterclass de chitară clasică cu Trio Zamfirescu

ora 16:00 – Masterclass de imagine cu Eduard Schneider

ora 19.30 – Concert extraordinar ”Anotimpurile” de Vivaldi – Orchestra de cameră a județului Alba

Festivalul se desfășoară sub motto-ul „Muzică, emoție și generozitate – toate într-un singur festival”.

Este organizat prin colaborarea dintre Lions Club Alba Iulia, Rotary Club Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia, Leo Club Alba Iulia Fortress, Rotaract Club Alba Iulia și Interact Club Alba Iulia.

Acțiune organizată de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” în cadrul proiectului ,,Stagiunea Cvartetului de coarde și a Orchestrei de cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba”.

Competiție sportivă la Aiud, sâmbătă, 13 septembrie

Sâmbătă, 13 septembrie, la Aiud va fi o nouă ediție a competiției de alergare Aiud Green Run by DP World.

Competiția se desfășoară pe trei trasee, începând cu ora 9.00, din centrul municipiului Aiud: semimaraton – 21 km, cros – 8 km și Family Run – 2 km

Competiție sportivă la Sebeș, duminică, 14 septembrie

Duminică, 14 septembrie, de la ora 11.00, în Sebeș se va desfășura o competiție de alergare deschisă participării copiilor, tinerilor și adulților din municipiu.

Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate de pe strada str. Mihai Viteazul.

Alergarea se va desfășura pe un traseu cu lungimea de aproximativ 2,5 kilometri, după cum urmează: str. Mărășești – str. Vânători – Bulevardul Lucian Blaga – str. Călărași – str. Mihai Viteazu – str. 24 Ianuarie – Bulevardul Lucian Blaga – Parcul Tineretului – locul de final al alergării.

În intervalul orar 10.00-13.00, circulația rutieră va fi restricționată pe traseul competiției de alergare.

Ziua Recoltei 2025 în satul Lunca, duminică, 14 septembrie

Duminică, 14 septembrie, de la ora 13.00, în satul Lunca din comuna Valea Lungă, este Ziua Recoleti 2025.

Gospodarii prezintă produse locale, va fi parada portului popular și spectacol folcloric. Locația evenimentului este școala nouă din Lunca.

Vizitatorii vor putea cumpăra pâine de casă, lichii umplute cu ceapa, varza, urdă, gogoși de Lunca, clătite de Lunca, cozonac, dar și vinuri ale și roșii, țuică de prună. Vor mai fi produse din gospodării: ceapă, usturo, roșii, vinete.

”Sărbătoarea este un prilej de a păstra și promova obiceiurile și meșteșugurile specifice zonei, accentuând legătura strânsă dintre oameni și pământ”, anunță reprezentanții comunității.

