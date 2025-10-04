Connect with us

Evenimente de weekend în Alba: Festival Național de Folclor, tur ghidat și competiții sportive. Jandarmii vor fi prezenți

Evenimente de weekend: În acest weekend se desfășoară mai multe competiții sportive și culturale în județul Alba. Jandarmeria Alba va fi prezentă pentru a contribui la desfășurarea în siguranță a acestor evenimente.

Sâmbătă, 4 octombrie

Efectivele de jandarmi vor asigura măsurile de ordine pe Câmpia Libertății din Blaj, acolo unde se va desfășura manifestarea sportivă „Crosul Speranței”, eveniment care include un concurs de maraton.

Aceștia vor fi prezenți și pe stadionul din comuna Șugag, la meciul de fotbal dintre CSL Hidro Mecanică Șugag 1984 și ACS Viitorul Arad, din cadrul Ligii a III-a, de sâmbătă, 4 octombrie. 

Duminică, 5 octombrie

Albaiulienii și turiștii dornici să descopere Cetatea Alba Carolina sunt invitați duminică, 5 octombrie, la un tur ghidat gratuit, în cadrul evenimentului Alba Free Tours – „Turist la tine acasă”.

Tot duminică, 5 octombrie, va avea loc Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte” în Câmpeni.

Jandarmeria Alba recomandă tuturor participanților la aceste evenimente să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul în care sunt martori sau victime ale unor fapte antisociale”, au transmis reprezentanții IJJ.

