Explozia de la Kronospan Sebeș. Care este starea muncitorului internat la spitalul din Alba Iulia

Publicat

acum 17 minute

Explozia de la Kronospan Sebeș. Unul dintre muncitorii răniți în urma exploziei și incendiului de luni dimineața de pe platforma Kronospan Sebeș este internat la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia.

Acesta, în vârstă de 46 de ani, din Petrești, este în stare stabilă.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Incendiu la Kronospan Sebeș: PLAN ROȘU activat. Victime multiple după o explozie pe platforma industrială

Potrivit reprezentanților spitalului din Alba Iulia, pacientul are arsuri pe circa 12% din corp. Este vorba despre arsuri superficiale la nivelul feței și spatelui, respectiv arsuri intermediare la nivelul mâinilor și antebrațelor. Potrivit medicilor, nu se impune intervenție chirurgicală de urgență.

În ceea ce privește celelalte două persoane rănite în urma incidentului, pacientul de 48 de ani (din Sri Lanka), transportat inițial la spitalul din Alba Iulia, avea arsuri pe circa 40% din corp. Acesta a fost transferat la Clinica de Arsuri din Timișoara.

Vezi și VIDEO: Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș. Flăcări uriașe, vizibile de la mare distanță, urmate de un fum gros

Pacientul de 33 de ani din Șibot a fost transportat la spital la Târgu Mureș, cu elicopterul SMURD, urmând să fie transferat la București.

Luni dimineața, în jurul orei 7.20, pe platforma Kronospan s-a produs o explozie a unui buncăr de materiale de sortare. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Vezi și Reacția conducerii Kronospan Sebeș în urma exploziei în care trei muncitori au fost răniți. Ce spun managerii firmei

Un student aflat în intership din partea Universității, a fost prezent în apropierea locului în care s-a produs explozia. Acesta a declarat că cei doi colegi răniți grav încercau să depisteze o problemă mecanică, în momentul în care s-a produs s-a produs explozia.

Vezi și VIDEO: Cum s-a produs explozia de la Kronospan Sebeș. Un student aflat în practică a făcut primele declarații

Măsuri luate de autoritatea de mediu

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni după-amiaza, ce măsuri au fost luate.

Potrivit sursei citate, în intervalul orar 08:35 -09:35, au fost efectuate determinări indicative privind concentrațiile de poluanți din atmosferă în Municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu nr 46 (imediata vecinătate a platformei industriale Kronospan).

Au fost realizate determinări de scurtă durată cu analizorul mobil și au fost măsurați următorii poluanții: formaldehidă, benzen, metanol, monoxid de carbon, amoniac, dioxid de azot și dioxid de sulf. Valorile concentrațiilor poluanților măsurați nu au depășit limitele prevăzute de Anexa 3 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, transmite DJM Alba.

În urma incendiului care a avut loc pe platforma industrială Kronospan, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a dispus efectuarea de masurători suplimentare de lungă durată în cartierul Mihail Kogălniceanu din Municipiul Sebeș cu autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Sibiu. Acesta a fost instalat pe Str. M. Kogălniceanu Nr. 114 iar primele rezultate vor fi disponibile în data de 02.09.2025 după ora 13.00.

Intervenție complexă a forțelor ISU

Pentru stingerea incendiului izbucnit în urma exploziei de pe platforma industrială din Sebeș, ce s-a extins pe aproximativ 3000 mp, au colaborat echipajele ISU Alba, ISU SIBIU și ISU Mureș.

”Intervenția a necesitat activarea Planului Roșu și mobilizarea a 19 autospeciale, inclusiv tehnica complexa disponibila la nivel regional, Autospeciala Roboti (ISU Mureș) și autospeciala de cercetare și decontaminare CBRN (ISU SIBIU)”, a anunțat ISU Alba.

