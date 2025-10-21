SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro

Șase perechi de boboci intră în competiția pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Tema din acest an este „Evul Mediu”.

Balul va avea loc joi, 13 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților, de la ora 18:00.

Până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență.

Facem precizarea că, din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că. dintr-o locuință sau chiar o instituție, se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie (MISS și MISTER). Astfel, cei care vor să își voteze preferatul o pot face până joi, 13 noiembrie, ora 12:00.

Perechea 1. Eduard-Dorian Neamțu și Daria Alessia Sturza (Anglia)

Bună! Numele meu este Eduard-Dorian Neamțu. Sunt elev în clasa a IX-a, la profil științe sociale. Îmi place să joc baschet, fotbal și să ascult muzică.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că vreau să trăiesc o experiență de neuitat, să mă distrez și să câștig.

Bună! Mă numesc Daria Alessia Sturza. Am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a C, la profil științe sociale. Sunt o fată activă, curioasă și prietenoasă. Îmi place să citesc, mai ales cărți de psihologie, o pasiune care mă ajută să înțeleg mai bine oamenii și lumea din jur.

Am ales să fac parte din familia Seminarului Teologic pentru că aici pot să mă dezvolt și să aprofundez cunoștințele necesare pentru a-mi atinge obiectivele. În timpul liber îmi place să fac sport, pentru că îmi oferă energie și echilibru.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că îl văd ca pe o experiență unică, plină de emoții și amintiri frumoase, unde pot să îmbin distracția cu dorința de a mă descoperi și de a încerca lucruri noi.

Perechea 2. Tudor Ticuşan și Maria Alexia Spînu (Italia)

Bună! Mă numesc Tudor Ticuşan, am 14 ani și sunt elev în clasa a IX-a A, la profilul Teologie. Sunt un băiat glumeț, de gașcă și prietenos. În timpul liber îmi place să ascult muzică, să mă dau cu skateboardul și să stau la povești cu colegii de cămin și de clasă.

Am decis să particip la Balul Bobocilor pentru a-mi continua pasiunea pentru teatru și pentru a trăi această experiență unică.

Heyyyy!! Ma numesc Maria Alexia Spînu, am 15 ani și sunt în clasa a ix-a la științe sociale. Sunt foarte prietenoasă și plină de viață! Îmi place să gătesc și să desenez, iar în timpul liber merg la voluntariat.

Am decis să particip la bal deoarece cred ca e o experiență unicată și pentru amintirile frumoase pe care am să mi le fac acolo.

Perechea 3. Darius Gabriel Cioruță și Natalia Ioana Bondor (Franța)

Mă numesc Darius Gabriel Cioruță. Sunt o persoană integritară, ambițioasă și sociabilă. Mă pasionează mult religia și să ajut oamenii, lucru care m-a determinat să fac voluntariat.

Am ales să particip la Balul Bobocilor nu pe linia competitivă, ci deoarece mi se pare o experiență frumoasă care merită încercată. De aceea, le recomand viitorilor boboci să intre fără rușine în această experiență.

Mă numesc Natalia Ioana Bondor. Sunt o persoană amabilă, ambițioasă și sociabilă. Mă pasionează mult cititul și să ajut oamenii, fapt care m-a împins să fac voluntariat.

Am ales să particip la balul bobocilor nu pentru a câștiga, ci pentru a-mi crea amintiri în această experiență unică.

Perechea 4. Paul Gherman și Antonia Maria Purcel (Spania)

Mă numesc Paul Gherman, și pe mine ma pasionează foarte mult arhitectura și desenul în sine. Îmi place ideea de a face parte dintr-un eveniment plin de energie, creativitate și distracție.

În plus, Balul Bobocilor este o provocare care mă ajută să capăt mai multă încredere în mine, să-mi dezvolt abilitățile de comunicare și să mă exprim liber în fața unui public.

Bună! Mă numesc Antonia Maria Purcel, am 15 ani, și sunt elevă în clasa a IX- a C, profil științe sociale. Sunt o fire ambițioasă, mereu gata de a afla lucruri noi.

În timpul liber îmi place să ascult muzică, să citesc, dar cel mai mult îmi place să vizionez sau să merg la meciurile de fotbal ale echipelor mele preferate.

Deși balul, în adevaratul sens al cuvântului, nu este ceva ce m-ar fi atras acum un an sau doi, am decis, totuși, să particip, deoarece “efectul de boboc” mă provoacă să descopăr senzații la care nu pot decât să visez.

Perechea 5. Raul Cataramba și Teodora Stoica (Imperiul Otoman, Turcia)

Bună! Mă numesc Raul Cataramba. Sunt elev a clasei a IX-a C, profilul științe sociale. Mă consider o persoană. punctuală, serioasă și prietenoasă.

Activitatea mea preferată este sportul, în general, în special ciclismul de performanță. Îmi place să îmi ajut prietenii și să petrec timp alături de ei și de persoanele apropiate mie.

Am ales să particip la balul bobocilor deoarece consider că este o ocazie unică, dar și o oportunitate de a mă distra și de a cunoaște persoane noi.

Bună! Mă numesc Teodora Stoica, sunt elevă în clasa a IX-a C, profilul Științe sociale. Mă consider o persoană creativă și ambițioasă, deschisă experiențelor noi.

În timpul liber prefer să creez amintiri frumoase alături de prieteni, dar și să desenez. Am ales să particip la Balul bobocilor deoarece este o oportunitate de a-mi pune în evidență calitățile dar și de a mă distra și a învăța lucruri noi.

Perechea 6. Dragoș Chiriac și Andrada Rus (Rusia)

Bună! Mă numesc Dragoș Chiriac, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a A, la profil pastorală. Sunt o persoană deschisă și optimistă, mereu gata de distracție și de experiențe noi.

Îmi place să fiu activ, să cunosc oameni și să dau mereu o notă pozitivă în tot ce fac. Am ales să particip la bal pentru că îmi doresc să trăiesc o experiență nouă, diferită și specială, pe care nu vreau să o las să treacă pe lângă mine.

Mă numesc Andrada Rus, am 15 ani și sunt o persoană comunicativă, mereu deschisă să cunosc oameni noi și să împărtășesc momente frumoase.

Îmi plac animalele, pentru că aduc mereu bucurie și energie pozitivă, și iubesc să petrec timp cu prietenii, râzând și creând amintiri speciale. Încerc să aduc mereu voie bună în jurul meu și să fac ca fiecare zi să fie un pic mai frumoasă pentru cei din jur.

