FOTO: Ați văzut-o? O tânără din județul Sibiu a plecat spre Blaj și nu s-a mai întors. Poliția și familia o caută

O tânără din județul Sibiu a plecat spre Blaj și nu s-a mai întors. Poliţiştii sibieni și familia o caută.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

Potrivit IPJ Sibiu, miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie cu privire la faptul că, sora sa,

Anca HORVAT (25 de ani)

a plecat de la domiciliu din localitatea Brateiu, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 155 m, greutate 50kg, par șaten-lung, ochii negri.

Semne particulare: tatuaj pe mâna stângă cu numele „ Tudor “

La momentul plecării, tânăra purta un compleu de culoare neagră cu inscripții de culoare albă, cu linii verticale și orizontale, nasturi de culoare albă, pantaloni de culoare roșie cu dungi albe și pantofi de culoare crem cu dungă albă.

