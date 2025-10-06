Furnizorii de servicii sociale, obligaţi să asigure accesibilizarea informaţiilor pentru persoanele cu dizabilități. PROIECT

Furnizorii de servicii sociale, obligaţi să asigure accesibilizarea informaţiilor pentru persoanele cu dizabilități. Un proiect de lege în acest sens prevede obligaţii pentru furnizorii de servicii sociale în ceea ce priveşte accesibilizarea informaţiilor şi a comunicării, adaptarea procedurilor interne la diversitatea tipurilor de dizabilitate – senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare – precum şi asigurarea mijloacelor tehnologice şi a personalului specializat în comunicare adaptată.

În acest fel se urmărește asigurarea unei protecții efective şi nediscriminatorii a celor aproape un milion de persoane cu dizabilităţi din România. În acelaşi timp, reglementările sprijină procesul de dezinstituţionalizare, întrucât marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în comunitate şi au nevoie de instrumente accesibile pentru a interacţiona cu serviciile publice şi private.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 30 septembrie.

„În România, în 2024, erau înregistrate 942.889 persoane cu dizabilităţi, reprezentând 4,32% din populaţia țării. Dintre acestea, 98,34% trăiesc în comunitate, în mediul familial sau independent, iar doar 1,66% sunt instituţionalizate. Distribuţia geografică arată că regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi Nord-Vest înregistrează cele mai ridicate procente de persoane cu dizabilităţi raportat la populaţie. Aceste date evidenţiază importanţa majoră garantării unor servicii sociale accesibile, adaptate şi eficiente, care să permit ă integrarea şi participarea activă a persoanelor cu dizabilităti în comunitate”, au transmis inițiatorii proiectului, mai mulți parlamentari de la PNL.

Proiectul de lege completează articolul 70 din Legea nr. 448/2006, instituind obligaţii explicite pentru furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici sau privaţi, astfel încât aceştia să asigure accesibilizarea informaţiilor şi a comunicării prin materiale în Braille, audio, video subtitrat, interpretare gestuală sau comunicare augmentativă şi alternativă.

Totodată, proiectul obligă furnizorii să pregătească şi să pună la dispoziţie personal instruit în comunicare adaptată, interpreţi pentru limbajul mimico-gestual, specialişti CAA şi consilieri adaptativi.

Se prevede şi obligativitatea adaptării semnalizării şi procedurilor, inclusiv prin pictograme, semnale tactile, sonore sau vibraţii, precum şi utilizarea de tehnologii asistive corespunzătoare fiecărui tip de dizabilitate.

Ce prevede proiectul

Potrivit proiectului, furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici sau privaţi, destinaţi persoanelor cu handicap, vor avea obligaţia să asigure accesibilizarea informaţiilor, comunicării, procedurilor interne şi mediului informaţional în funcţie de tipul de dizabilitate al beneficiarilor direcţi, incluzând dizabilităţi senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare.

În cadrul serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, furnizorii sunt obligaţi să asigure, după caz:

materiale accesibile de tipul: Braille, audio, video subtitrat, interpretare gestuală, comunicare augmentativă şi alternativă;

personal instruit în comunicare adaptată, precum interpreţi gestual, specialişti CAA, consilieri adaptativi

semnalizare adaptată cu pictograme, semnale tactile, sonore sau vibraţii;

proceduri şi ghiduri simplificate, cu suport vizual;

tehnologii asistive relevante.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News