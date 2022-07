Guvernul recunoaște indirect: Impozitele locale vor fi majorate MULT în 2023. Românii vor plăti 4 miliarde de lei în plus la buget

Guvernul trebuie să facă rost de fonduri suplimentare la buget ca să aibă suficienți bani pentru măsurile sociale anunțate deja și se așteaptă ca autoritățile locale să încaseze în 2023 cu 3,9 miliarde de lei mai mulți bani din impozitele și taxele locale decât acum. Informațiile sunt disponibile într-o ordonanță de modificare a Codului Fiscal.

Deși nu o spune răspicat nimeni, acești bani, aproape 4 miliarde de lei, vor proveni din creșterea impozitelor și a taxelor locale. Iar tendința de creștere va continua și în anii următori: 2024, 2025 și 2026, după cum se vede mai jos, într-un document extras din nota de fundamentare a ordonanței.

În aceste condiții, devine clar că impozitele pe locuințe vor crește de anul viitor. Pe lângă elementele amintite, sunt și alte semne că acest lucru se va întâmpla, inclusiv faptul că ideea apare în PNRR.

Cât vom plăti în plus

Ca procent național, majorarea impozitelor pe proprietate va fi de peste 60% în marile orașe. Europa Liberă scrie că nu vor exista diferențe de impozitare pentru cei care dețin o singură locuință și cei care au mai multe imobile, cel puțin deocamdată.

„Cine plătește acum un impozit de 400 de lei, va plăti 600 – 700 de lei. Impozitarea proprietăților se va face din 2023 în funcție de grila notarială până se va ajunge la digitalizarea ANAF și se poate folosi un sistem mai exact. E singurul sistem de referință pe care l-am găsit”, au dezvăluit surse din Coaliție pentru Europa Liberă.

Surse din Guvern spun că primarii ar fi cerut ca executivul să fie cel care își asumă majorarea impozitelor și taxelor locale și nu ei, pentru a avea o justificare în fața alegătorilor.

Legea în vigoare acum prevede că autoritățile locale pot stabili o cotă de impozit pe proprietate cuprinsă între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii, dar cele mai multe consilii locale au decis să aplice pragul inferior, pentru a nu nemulțumi populația.

Guvernul are așadar nevoie de mai mulți bani pentru a regla impactul măsurilor sociale asupra bugetului. În urma noilor măsuri fiscale, acesta va fi de 1,1 miliarde lei în plus în anul 2022 şi 10,5 miliarde lei în plus în anul 2023.

Alte modificări fiscale:

câștigurile din jocurile de noroc vor fi taxate cu până la 40%;

plafonul până la care pot fi vândute locuințe cu TVA redus va fi mai mic.

TVA-ul în domeniul ospitalității ar urma să crească de la 5% în prezent, la 9%, ceea ce va duce la note mai mari de plată la restaurant, cazare ori catering.

TVA la băuturi va crește de la 9 la 19%

majorarea accizei la țigări va duce la scumpirea țigărilor, din august.

Creșterea impozitelor pentru locuințe: Ce spune PNRR

În PNRR apare ideea revizuirii impozitului pe proprietate, fără a se preciza în ce condiții.

Problema încasărilor la buget este cuplată în Planul Național de Redresare și Reziliență de nevoia unei reforme fiscale care să atingă și impozitul pe proprietate, pe lângă cel pe venit și muncă.

„Revizuirea impozitului pe proprietate, respectând principii precum:

încurajarea libertății de impunere a cotelor de către autoritățile în intervale mai largi definite la nivel central

estimarea bazei impozabile cât mai aproape de valoarea de piață a proprietății în detrimentul altor criterii folosite până acum

estimarea bazei impozabile cât mai aproape de valoarea de piață a proprietății în detrimentul altor criterii folosite până acum includerea unor mecanisme de ajustare a a sarcinii fiscale care să țină cont de eficiența energetică în cazul clădirilor și de nivelul emisiilor în cazul vehiculelor”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google News