Infracțiunea de camătă: se confiscă banii și dobânda obținută ilegal. Legea a fost promulgată

Infracțiunea de camătă: toate sumele împrumutate cu dobândă ilegală vor fi confiscate. Legea a fost promulgată luni de președintele Nicușor Dan.

Este vorba despre modificarea articolului 351 din Codul penal, care prevede confiscarea integrală a banilor oferiți și a dobânzilor percepute în cazurile de cămătărie.

Noua reglementare urmărește să elimine portițele legale care permiteau infractorilor să păstreze sumele împrumutate illegal, potrivit Mediafax.

Ce prevede legea

”Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”.

