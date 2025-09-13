Connect with us

VIDEO Masa care unește. Record mondial stabilit la Alba Iulia, în 13 septembrie 2025: cea mai lungă masă din materiale reciclabile

Publicat

acum 16 minute

Un nou record mondial a fost stabilit la Alba Iulia. În 13 septembrie 2025, ”Masa care Unește” este cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile.

Organizatorii evenimentului din șanțurile Cetății din Alba Iulia au prezentat, oficial, stabilirea recordului de Guinness World Records.

Evaluatorul oficial al Guinness World Records a omologat, sâmbătă seara, evenimentul ”Masa care Unește” drept record oficial – cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile – 2782,96 cm de metri.

Pe scenă a fost prezent, alături de Alexa Vîlcan (inițiatoarea proiectului) și evaluatorul Guinnes, și Lucian Mîndruță.

YouTube video

Masa a îndeplinit și următoarele condiții:

  • construită în totalitate din materiale reciclabile
  • lățime cel puțin 71 cm pe toată lungimea

Masa care Unește a avut peste 2,7 kilometri, a cuprins aproape în întregime șanțurile Cetății și a reunit peste 10.000 de persoane.

Vezi VIDEO: Masa care unește 10.000 de oameni în Alba Iulia, FILMATĂ COMPLET. Momente memorabile în Cetatea Alba Carolina

Vezi primele momente de la Masa care unește – Alba Iulia – 13 septembrie 2025:

VIDEO: „Masa care Unește” la Alba Iulia. Cum a început evenimentul ce marchează un nou record mondial, în Cetatea Alba Carolina

A reunit efortul a peste 1000 de voluntari și zeci de firme care au pus la dispoziție mâncarea, materialele, flori, farfurii și logistică.

Vezi și VIDEO: Masa care Unește, record la Alba Iulia. Cu ce amintiri pleacă participanții de la evenimentul din Cetatea Alba Carolina 

Alba Iulia mai deține alte două recorduri mondiale

Municipiul deține recordul pentru cea mai mare hartă a României formată din oameni și pentru ”cea mai mare îmbrățișare”.

În 29 septembrie 2018, Anul Centenar, 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format în spaţiul din Şanţurile Cetăţii Alba Carolina harta României.

Numărul 100, reprezentând anii de la Marea Unire din 1918 a fost scos în relief prin intermediul pelerinelor culorilor pelerinelor purtate de participanți.

La final, participanţii s-au folosit de şepcuţele primite pentru a colora în roşu, galben şi albastru harta României.

Denumirea oficială a recordului este ”Largest human image of a country/continent” (”Cea mai mare imagine formată din oameni a unei ţări/continent”).

În 2009, a fost „Cea mai mare îmbrăţişare”, la Alba Iulia. A adunat aproape 10.000 de oameni, care au format un lanț uman în jurul Cetății. Pentru a atesta recordul, judecătorul Guiness Book a parcurs pe bicicletă distanţa de aproape patru kilometri a lanţului uman care a înconjurat Cetatea Alba Carolina.

Vezi Povestea celor 4 recorduri mondiale, deținute de județul Alba. La ce suntem primii din lume în Cartea Recordurilor Guiness

Primul record mondial din judeţul Alba, înregistrat oficial în Guinness World Records a fost în octombrie 2007. La Târgul de Turism Arieșeni – Gârda – Scărișoara, moții au preparat cel mai mare balmoş din lume. A avut o greutate de 510 kilograme, peste o jumătate de tonă, fiind inclus în The Book of World Records.

Judeţul Alba a mai stabilit un record Guinness, tot în 2009, când, în Roşia Montană, peste o sută de localnici, adunaţi pe stadionul din localitate, au căutat aur cu şaitrocul. Acțiunea pentru stabilirea acestui record a avut loc pe 30 august 2009, de Ziua Minerului.

