VIDEO: Masa care Unește, record la Alba Iulia. Cu ce amintiri pot pleca participanții de la evenimentul din Cetatea Alba Carolina

Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16.00, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia se desfășoară ”Masa care Unește”. Este un eveniment prin care se încearcă stabilirea unui nou record mondial: cea mai mare masă din lume, construită exclusiv din materiale reciclabile.

Organizatorii au prezentat, sâmbătă dimineața, detalii despre eveniment.

Accesul participanților înscriși la ”Masa care Unește” va fi de la ora 16.00.

Sâmbătă seara, de la ora 19.00, este pregătit un program artistic, unde intrarea este liberă. Momentul oficial de celebrare al recordului va fi la ora 20.00.

Evenimentul cuprinde atracții pentru toate vârstele: reconstituiri istorice cu daci și romani, cluburi de lectură, pictură, povești pentru copii, cadouri pentru participanți.

Masa care Unește, record la Alba Iulia. Cu ce amintiri pot pleca participanții

Întrebați cu ce amintiri pot pleca participanții la ”Masa care unește”, organizatorii au spus că fiecare poate lua de pe masă ce-și dorește: de la farfurie, vază cu flori, mâncare.

”Fiecare simțim diferit un astfel de eveniment, însă tind să cred că toată lumea va pleca cu o amintire faină. Ca emoție, fiecare o definește în felul lui, dar cred că pe mulți ne duce gândul la faptul că e fain să fim mulți, laolaltă”, spune Alexa Vîlcan, organizator.

”Masa care Unește” este un eveniment pentru comunitate, dincolo de intenția de a stabili un record mondial. A reunit efortul a peste 1000 de voluntari și 40 de companii. A fost construită o masă de 2.782 de metri din materiale reciclabile.

Aceasta înconjoară, aproape în totalitate șanțurile Cetății Alba Carolina.



10.000 de persoane sunt așteptate să participe, de la ora 16.00, la această masă, oameni care s-au înscris la eveniment. Accesul se face pe bază de brățări.

Pentru masa comunitară, la care invitații participă gratuit, au fost pregătite 5 tone de mâncare, la care sunt utilizați 5.000 de litri de apă.

Activități pentru toate vârstele și concert live al trupei The Motans

După ora 19.00, accesul în Șanțurile Cetății Alba Carolina este liber pentru toată lumea.

Vizitatorii vor putea descoperi autenticitatea folclorului prin spectacolele Tulnicăreselor Moațele și ale ansamblurilor populare din zonă, dar și prin show-uri de reenactment cu daci și romani, desfășurate în cetate.

Cei mici vor avea la dispoziție zone dedicate pentru joacă, cluburi de lectură și ateliere creative organizate de partenerii evenimentului. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de muzică live de calitate, adusă pe scenă de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului.

The Motans, Miniraver, Cristian Alexievici Band și Moving Elements vor susține pe 13 septembrie show-uri pline de energie.

Evenimentul “Masa Care Unește” este organizat deBloom The World, Magic Maker Communication, Asociația 11even, AVA Smart Events, Vânzător de idei. Este susținut de Primăria Municipiului Alba Iulia.

