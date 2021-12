Măsurile fiscale luate Guvern din 1 ianuarie 2022, care îi vizează pe bugetari. Ce se întâmplă cu sporurile și alte beneficii

O serie de măsuri fiscale importante pentru categorii vaste de angajați intră în vigoare din 2022. Este vorba despre creşteri de venituri, dar și un pachet de măsuri prin care vor fi înghețate anumite beneficii acordate până acum bugetarilor și pensionarilor cu pensii speciale.

Pe scurt, pensiile speciale nu vor fi indexate cu rata inflației, punctul de amendă rămâne același, pensiile pentru primari se amână, iar munca suplimentară va fi recompensată cu timp liber corespunzător pentru bugetari.

Guvernul Ciucă vine, la sfârșitul anului, cu o serie de măsuri care bulversează și mediul privat.

Salariul minim pe perioadă determinată este o altă măsură. După maxim 2 ani, companiile vor fi obligate să crească venitul angajaților cu cele mai mici salarii. Este o măsură care surprinde mediul de afaceri.

O altă lovitură pe nepregătite pentru IMM-uri este modificarea pragului de încadrare la impozitul de 1% pe venit. Pragul scade de la 1.000.000 la 500.000 de euro.

Măsuri fiscale Guvern 2022 care îi vizează pe bugetari:

Menținerea în anul 2022 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021;

Începând cu anul 2022 personalul care lucrează în ”Sănătate și asistență socială” beneficiază de o majorarea a salariilor de bază cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021;

prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021; Menținerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte.

a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte. Munca suplimentară va fi recompensată cu timp liber corespunzător pentru bugetari (excepție fac personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională)

(excepție fac personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională) Nu se vor acorda în anul 2022 bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă – prin excepție, în anul 2022 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

Neacordarea de ajutoare, plăți compensatorii la pensionare;

Pensiile speciale pentru primari se amână pentru 2023

Se propune prorogarea până la 1 ianuarie 2023 a datei de intrare în vigoare a Legii nr. 154/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Pensiile speciale nu vor fi actualizate cu rata medie anuală a inflației.

Punctul de amendă rămâne la 145 lei și în 2022.

Renta viageră pentru sportivi a fost înghețată.

Drepturile salariale câștigate în instanță de unii bugetari, eșalonate

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, se va realiza astfel:

• în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

• în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

• în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

• în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

• în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Procedura de plată eşalonată se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

În cursul termenului, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Sumele plătite se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

La sumele actualizate se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

