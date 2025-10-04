Connect with us

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii

Ziua Mondială a Educației

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: instituția a reacționat după apariția în spațiul public a unor informații legate de desființarea a peste 14.000 de posturi din învățământul preuniversitare. 

Reprezentanții ministerului spun că la mijloc este o greșeală de interpretare și a transmit un comunicat de presă pe care îl redăm mai jos:

”Ca urmare a discuțiilor apărute în spațiul public privind proiectul de Hotărâre de Guvern supus recent consultării publice de către Ministerul Educației și Cercetării, prin care se actualizează și stabilește numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2025 – 2026, se impun următoarele precizări pentru a evita interpretări eronate:

Diferența între numărul total de posturi din anul școlar 2024 – 2025 (prevăzut în Anexa nr. 4 a HG 731/2024) și numărul total de posturi propus pentru acest an școlar este dată de reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar în regim de plată cu ora, în condițiile aplicării măsurilor fiscal-bugetare.

În contrapondere, a crescut (cu circa 3%) numărul de norme ocupate cu profesori titulari, în timp ce numărul de norme ocupate pe perioadă determinată (cu profesori suplinitori calificați) a rămas relativ constant.

Așadar, nu au fost anulate posturi de titulari în sistemul de învățământ, ci doar norme libere, neocupate, orele din cadrul acestor norme fiind redistribuite în normele cadrelor didactice majorate cu cele 2 ore/săptămână.

Măsurile fiscal-bugetare au fost implementate fără a fi afectate pozițiile de titulari sau salariile acestora (așa cum apar în grila de salarizare)”.

