O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde

Una dintre componentele Planului de acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV), pus în consultare publică de către Primăria Alba Iulia, se referă la propuneri privind îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului de transport.

Acestea se referă, printre altele, la asigurarea unui sistem Park&Ride – o parcare cu peste 50 de locuri pentru cei care vin în oraș și vor să-și lase mașinile în zona de intrare și să folosească apoi transportul public, bicicleta sau taxi-urile.

Alt proiect este autostrada urbană de biciclete, ce va asigura legătura între cartierul Micești-Orizont și viitoarele zone de agrement (Parcul Nord) și râul Ampoi.

Propunerile mai includ și modernizări de străzi, extindere rețea piste de biciclete și trasee de autobuze cartierele aflate în dezvoltare. De asemenea, este amintit și viitorul pasaj subteran din zona Stadion.

Ce este Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV)

PAOV este documentul strategic de planificare pentru perioada 2026-2040, a inițiativelor în cadrul Programului ”Orașe Verzi” al BERD. Propunerile concrete urmează să fie implementate în primii cinci ani (2026-2030).

Acțiunile vizează sectoarele Industrie, Utilizarea terenurilor, Apă, Transport, Deșeuri, Energie și Clădiri.

Alba Iulia, oraș verde. Planurile pentru infrastructura și serviciile de transport

Context

Potrivit datelor primăriei, în Alba Iulia există 1,32 vehicule pe gospodărie și 0,49 pe cap de locuitor.

Ciclismul reprezintă mai puțin de 5% din totalul deplasărilor. Lungimea totală a pistelor pentru biciclete existente în oraș este de 16 km. Un proiect pilot de bike-sharing oferă deja 240 de e-bikes și 60 de biciclete convenționale în 18 stații.

Spațiul pietonal se prezintă mai bine în interiorul Cetății Alba Carolina, dar se restrânge în zonele periferice care sunt în creștere rapidă, unde multe străzi nu au încă trotuare continue.

Peste 90% dintre locuitori pot ajunge pe jos la o stație de autobuz în mai puțin de 15 minute. Serviciul de transport public călători este asigurat de Societatea de Transport Public SA Alba Iulia (STP Alba Iulia) în baza unui contract cu AIDA-TL, care leagă cartierele cu centrul orașului și opt comune învecinate orașului.

Din cele 84 de autobuze și microbuze, 13 sunt electrice. Planul elaborat de AIDA-TL vizează ca întreaga flotă de autobuze să fie cu emisii zero până în 2030. Infrastructura prioritară este în faza de dezvoltare, cu 9,54 km de benzi dedicate autobuzelor deja stabilite și mai multe stații de autobuz reabilitate în stații inteligente.

Dintre provocările asociate transportului urban, cele mai importante sunt următoarele: dependența ridicată de automobile, un parc de mijloace de transport în comun alimentat în cea mai mare parte cu motorină și puține depozite de încărcare, o rețea rutieră uzată cu două benzi, cu blocaje pe DN74 și lipsa unei rețele integrate de ticketing/mobilitate ca serviciu (MaaS).

Alba Iulia, oraș verde. Modernizarea autobuzelor, extinderea rețelei și reforma tarifelor

Propuneri:

Reînnoirea parcului de autobuze și instalarea infrastructurii asociate:

achiziționarea de autobuze electrice noi, cu emisii zero (9 microbuze electrice pentru elevi și a 33 de autobuze electrice de 12 metri)

8 stații de încărcare rapidă și 40 de stații de încărcare lentă

rute de autobuz destinate elevilor

Reabilitarea stațiilor de autobuz

cel puțin 40 de stații de autobuz reabilitate

echipamente inteligente moderne: ecrane care indică orele de sosire, automate și validatoare

Extindere/reorganizare rețea de transport public

cartiere vizate: Micești și Orizont

trasee de navetă în timpul sezonului turistic de vârf: incluse zone turistice-cheie – centru listoric, muzeele, parcul dendrologic, centre comerciale, zone hoteliere; servicii de transport public suplimentate în perioada evenimentelor turistice majore

stație de autobuz în interiorul cetății/ interzicere a traficului auto în interiorul cetății

Restructurarea tarifelor de transport public

Modelul revizuit va fi elaborat pe baza:

analizei comportamentului călătorilor

studii privind elasticitatea tarifelor

proiecții ale veniturilor pentru a echilibra accesibilitatea și sustenabilitatea financiară.

Se vor desfășura consultări.

Costuri estimate

Costuri estimate: 23,785 milioane euro, din care:

Înlocuirea materialului rulant din flotă: 33 unități de autobuze electrice de 12 metri, 600.000 euro/unitate; 9 unități de microbuze electrice, 400.000 euro/unitate – total: 23,4 milioane euro

Reabilitarea stațiilor de autobuz: 5.000 euro/ stație de autobuz, 40 de stații de autobuz – total: 200.000 de euro

Studii de fezabilitate și alte studii pentru optimizarea traseelor și extinderea rețelei de TP, inclusiv servicii suplimentare pentru sectorul turismului: 100.000 euro

Materiale informative și de marketing: 10.000 euro

Evaluarea performanței operaționale – Studiu cu privire la reforma tarifară a transportului public: 75.000 euro

Calendar aplicare: 2026-2028

Îmbunătățirea infrastructurii pietonale, rutiere, cicliste și de transport public

Se propune program structurat de reabilitare și întreținere a drumurilor. Vor fi îmbunătățite trotuarele, organizarea parcărilor, se va actualiza mobilierul stradal și se vor mai planta copaci.

Primăria a primit un împrumut de 15 milioane euro de la BERD în cadrul unui acord de co-finanțare cu UE pentru a reabilita infrastructura de transport a orașului. Această investiție va permite reabilitarea a peste 15 km de străzi, dezvoltarea de benzi dedicate pentru autobuze și biciclete, instalarea de stații de încărcare a EV, îmbunătățirea siguranței și a sistemelor de gestionare a traficului, precum și implementarea unui nou sistem de iluminat stradal. Primăria va continua această inițiativă.

Reabilitarea străzilor în zonele de dezvoltare:

Zona Alba Iulia – Micești, Zona Bărăbanț, Zona Chip, Zona Mihail Kogălniceanu

Zona Lalelelor – Dealul Furcilor, Zona Cartier Ana Ipătescu, Zona Cartier Orizont, Zona Pâclișa, Zona Oarda de Sus.

Un accent deosebit se va acorda drumurilor care vor conecta orașul la centura verde din partea nordică – străzile Gh. Șincai și Zenit – care se vor transforma într-un coridor verde de mobilitate.

Îmbunătățirea circulației pietonale, piste de biciclete, spații verzi și reabilitarea drumurilor:

străzile Gheorghe Pop de Băsești (Macului), Vasile Goldiș, Dr. Aurel Vlad (Jderului), Iederei, Fântânele (Dr. Ioan Pop) și Gladiolelor

Reducerea traficului dinspre direcția NV pe Drumul Național (DN) 74: pasajul subteran

Se amintește de proiectul privind construirea unui pasaj subteran de la intersecția Calea Moților cu bulevardele Republicii și Revoluției 1989 până la intersecția Calea Moților cu strada Detunata.

Pasajul subteran va avea o lungime de aproximativ 340 m, o pantă transversală de 2,5% și o pantă longitudinal-progresivă de 7%. Suprafața totală a investiției este de 4.000 mp.

Zona proiectului include tronsonul de Calea Moților de la intersecția cu strada Bayonne până la intersecția cu strada Septimiu Severus.

Costuri estimate: 12,650 milioane euro, din care

Elaborarea unui plan de investiții pentru reabilitarea și întreținerea drumurilor: 50.000 euro

Reabilitarea drumurilor – investiții prevăzute pentru 5 ani, 1.000.000 EUR/an, inclusiv crearea de benzi dedicate TP: 5.000.000 euro

Asistență tehnică pentru sistemul de gestionare a pavajelor: 100.000 euro

Construcția și supravegherea pasajului subteran și a infrastructurii asociate: 7.500.000 euro

Calendar de aplicare: 2026-2030

Rețea de biciclete

În prezent, în Alba Iulia există 16 km de piste dedicate pentru biciclete, în special în zonele urbane și în apropierea obiectivelor turistice. 17 km sunt în faza de construcție, iar alți 15 km sunt în faza de planificare/proiectare.

Recent, a fost înființat un sistem de bike-sharing: utilizatorii vor putea folosi temporar biciclete de la stații de andocare dedicate, de obicei folosind o aplicație mobilă sau un chioșc automat, înainte de a le returna la orice stație din rețea.

Sistemul cuprinde 12 stații pentru biciclete electrice și 6 pentru biciclete mecanice. În total, există 240 de biciclete electrice și 60 de biciclete mecanice în 18 stații.

Propuneri:

creșterea accesibilității pentru bicicliști la intersecțiile conectate cu pistele de biciclete

amenajarea de parcări pentru biciclete în apropierea clădirilor publice, a spațiilor publice și a clădirilor private

integrarea pistelor pentru bicicliști cu sistemul de transport public și centrele de mobilitate

planificarea și construirea primei autostrăzi urbane pentru biciclete (în planificare – zona nord, va conecta cartierul Micești-Orizont cu viitoarele zone de agrement și râul Ampoi; segment de 1,4 km strada Bayonne – Parcul Nord și segment de 1 km de la Parc Nord la râul Ampoi)

consolidarea pistelor de biciclete existente cu benzi noi de-a lungul arterelor centrale, zonelor rezidențiale, zonelor comerciale și punctelor de interes turistic

semafoare inteligente pentru bicicliști

măsuri de siguranță: semnalizarea exhaustivă, iluminatul public îmbunătățit și proiectele de calmare a traficului pentru protejarea bicicliștilor și integrarea în siguranță cu traficul rutier în cazul în care drumurile comune sunt inevitabile

integrarea rețelei de ciclism cu activitățile și locațiile turistice

Costuri estimate: 32,820 milioane euro, din care

Plan strategic pentru ciclism: 100.000 euro

Finalizarea studiilor de fezabilitate și a proiectării autostrăzii urbane pentru biciclete și a semafoarelor inteligente: 100.000 euro

Construcția de piste pentru biciclete de mare viteză (2 faze – 2,2 km în total): 2.000.000 euro

Instalarea de semafoare inteligente în intersecțiile prioritizate, 2 semafoare inteligente/an, 60 000 euro/unitate

Traseu pentru biciclete în jurul orașului, 50 km: 30.00.000 euro

Campanii de promovare și sensibilizare: 20.000 euro

Calendar de aplicare: 2026-2030

Park&Ride și a coridor verde de mobilitate multimodală

Proiectul cuprinde înființarea unei facilități Park&Ride în cartierul Partoș și crearea unui coridor de mobilitate verde în sud-vestul municipiului.

Park&Ride este o facilitate în care șoferii își parchează mașinile la periferia unui oraș sau în apropierea nodurilor de transport public și apoi își continuă călătoria în zonele urbane folosind opțiuni alternative de mobilitate, cum ar fi TP sau bicicleta. Se reduc astfel traficul din centrul orașului și presiunile de parcare.

Primăria derulează investiția în cartierul Partoș, unde se amenajează platform acoperită pentru autobuze electrice, cu stații de încărcare. Locația are și spațiu de parcare exterior pentru autobuze. Aici vor fi create minimum 52 de locuri de parcare pentru autoturisme, dintre care 4 pentru persoane cu probleme de mobilitate, dotate cu 24 de stații de încărcare pentru vehicule. Vor fi și spații de parcare pentru 20 de biciclete și un sistem de închiriere a bicicletelor.

Vor fi și aparate de vânzare a biletelor, ecrane de informare în timp real și sisteme de bariere.

Coridorul verde de mobilitate va lega bulevardul Revoluției 1989 de o intersecție de lângă ieșirea de pe autostrada Sebeș-Turda (în jurul străzii Rogozului). Va traversa părți din străzile Ion Lăncrănjan și Izvorului. Această inițiativă urmărește să devieze traficul greu și mașinile navetiștilor din zonele centrale, vestice și sud-vestice ale orașului.

Aplicația Mobilitate ca serviciu (MaaS) – va oferi notificări în timp real privind blocaje în trafic, disponibilitate locuri de parcare, programele de transport public și rute alternative. Va integra servicii de transport într-o singură aplicație (autobuze, trenuri, ride-hailing, bike-sharing, car-sharing și trotinete)

Costuri estimate: 6,61 milioane euro, din care

Proiectare finală și documentație tehnică pentru P&R, inclusiv procedura de licitație și achiziție: 100.000 euro

Construcția P&R și a lucrărilor de șantier aferente: 2 milioane euro

Elaborarea studiilor de referință, a proiectului detaliat și a documentației tehnice pentru coridorul de mobilitate verde, inclusiv procedura de licitație și achiziție: 250.000 euro

Construirea coridorului de mobilitate verde și a infrastructurii publice associate: 4 milioane de euro

Campanie de conștientizare cu privire la opțiunile de mobilitate durabilă: 10.000 euro

Dezvoltarea aplicației MaaS: 250.000 euro

Calendar de aplicare: 2026-2029

