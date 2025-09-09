Connect with us

Eveniment

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș

Publicat

acum 3 ore

Boxerii CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu, continuă să obțină rezultate foarte bune.

La a 37-a ediție a Centurii Păltiniș, desfășurată recent la Sibiu, pugiliștii noștri au obținut un loc 1 și două locuri 2.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia la Centura Păltiniș:

  • Ioan Raoul Ordean – categoria de greutate 52 de kilograme, juniori – locul 1;
  • Luca Hiriza – categoria de greutate 54 de kilograme, cadeți – locul 2;
  • Precup Cristian – categoria de greutate 80 de kilograme, juniori – locul 2.

”Mă bucur că la o săptămână după rezultatele foarte bune obținute la Cupa Sibiului la Box, reușim să ne impunem la o altă competiție regională importantă – Centura Păltiniș. Am spus-o mereu: cu muncă, seriozitate și disciplină pot fi obținute rezultate foarte bune”, a transmis antrenorul emerit Nicolae Paștiu.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivilor și antrenorului. Mult succes la viitoarele competiții

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    marți, 09.09.2025 at 10:46

    Tot respectul pentru acest Paștiu. Cred că este cel mai logeviv antrenor de pe la noi. Și are și a avut rezultate bune. Bravo bătrâne !

    Răspunde

