VIDEO: Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Informația promovată masiv pe Tik Tok și confirmată de un apropiat

Pro rusul Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, ar putea fi prezent la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Din câte se pare acesta va fi prezent în data de 1 decembrie, la ora 9.00, la Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan din Cetatea Alba Carolina.

Anunțul că Georgescu ar veni în Alba Iulia, de 1 Decembrie, a fost făcut de politicianul Gelu Vișan, un apropiat al fostului candidat la prezidențiale.

De asemenea, informația este speculată pe rețelele sociale, de diferite persoane care participă activ la protestele ce au loc în fața secției de poliție, unde Georgescu merge săptămânal pentru a semna controlul judiciar.

Vișan, fost senator de România, în perioada 2004-2008 pe listele PNL-PD și deputat în perioada2008-2012 pe listele PD-L, a anunțat prezența acestuia la Alba Iulia.

Acesta spune că de la ora 9.00, Georgescu va fi prezent în zona Obeliscului.

”Începând cu ora 09, pe 1 Decembrie 2025, ne vom reuni la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, situat pe str. Mihai Viteazul, în fața porții a treia a cetății Alba Carolina. (…) Să venim cu mic cu mare, cu steaguri și eșarfe tricolore, în costume populare, așa cum am făcut de fiecare dată, să arătăm măretia acestui minunat popor român, care știe să-și venereze înaintașii și să-și cinstească istoria!”, a precizat Vișan.

Tik Tok-ul inundat de clipuri care anunță prezența lui Georgescu la Alba Iulia

Mai exact, Tik-Tok-ul rețeaua pe care pro rusul Georgescu s-a promovat, printr-o schemă complexă în 2024, este iar inundată de clipuri în care este anunțată prezența acestuia la Alba Iulia.

Este vorba despre clipuri pline de drapeluri, muzică patriotică, unde acesta este prezentat ca un personaj oficial al statului. Totuși, Georgescu are nevoie de aprobarea organului judiciar pentru a părăsi Bucureștiul și a merge la Alba Iulia, el fiind în control judiciar.

Mai mult de atât, trebuie menționat că acesta nu are nici o calitate oficială. Mai pe scurt nu poate sta în tribuna oficială la parada militară.

Legăturile pro rusului Georgescu cu Alba; Promovat intens de preoții din județ

Înainte ca numele său să devină cunoscut la nivel național, în noaptea de 24 noiembrie 2024, Georgescu avea o prezență puternică în Alba, prezență care a mers mult pe sub radar.

Mai exact, acesta a fost promovat activ în cadrul bisericii. A fost prezent la Mănăstirea Oașa, la o tabără de vară a profesorilor de religie, profesori veniți din toată țara.

VEZI ȘI: Preoți din Alba, cercetați de BOR. Au fost reclamați că l-au promovat pe Georgescu. Unul este fratele protopopului de Alba Iulia

De asemenea a fost prezent și în biserica din Petrești, unde preot este Marius Slevaș, fratele protopopului de Alba Iulia, Teofil Slevaș.

Tot ”în sânul bisericii”, în 2023, Georgescu și-a lansat cartea controversată, Marea Renaștere. Evenimentul de lansare a avut loc la Centrul Peregrinus, un spațiu ce aparține de Arhiepiscopia de Alba Iulia.

În deschidere a vorbit chiar purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Oliviu Botoi, dar și Dan Puric sau medicul din Alba Iulia, Mircea Frențiu.

VEZI ȘI: VIDEO: Călin Georgescu, promovat de Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia, în urmă cu un an. Cine l-a susținut la lansarea cărții

De asemenea o altă figură notabilă la eveniment, care a vorbit a fost bibliotecara Daniela Floroian.

Susținere cu ”epoleți” din județ: rezerviști din SRI, DIPI și MApN în anturajul lui Georgescu

Călin Georgescu pare a beneficia de sprijin din partea unor foști ofițeri ai serviciilor de informații, poliției și armatei.

Publicația de investigații Public Record a descoperit o asemenea susținere chiar în Alba. Este amintit fostul șef SRI Alba Ioan Tarnu ca fiind în cercul lui Călin Georgescu. Acesta a fost surprins în primăvara lui 2022 alături de Călin Georgescu, la o vizită la mănăstirea Tăuni din Alba.

CITEȘTE ȘI: Susținere ”cu epoleți” din Alba, pentru Călin Georgescu. Public Record: Foști ofițeri SRI, DIPI și MApN, în anturajul acestuia

Printre susținătorii cu epoleți ai lui Georgescu, mai sunt amintiți și Vasile Petric, un fost polițist în Direcția de Informații și Protecție Internă din Alba și Sabin Truță, pensionar MApN.

Congres AUR la Alba Iulia cu o zi înainte de 1 Decembrie

Tot la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie, vor fi prezenți la Alba Iulia în jur de 1000 de membri AUR. Aceștia vor avea congresul național al partidului, unde se va vota președintele formațiunii extremiste, dar și bordul de conducere.

George Simion a participat anual la 1 Decembrie la Alba Iulia, unde organiza un mitting de susținere a unirii Basarabiei cu România. Însă este incert în lumina ultimelor evenimente, dacă acesta va mai organiza marșul pro Basarabia.

