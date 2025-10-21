Connect with us

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement

Publicat

acum O oră

Sindicatele transmit că România ar putea fi supusă procedurilor de infringement din partea Comisiei Europene, dacă majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 nu va avea loc, conform unei legi în vigoare aprobate anul trecut de Parlamentul României care a transpus Directiva Europeană referitoare la salariul minim.

Legislația actuală prevede un calcul complex al salariului minim pe economie, cu marje cuprinse între 47% și 52% din valoarea salariului mediu.

Patronatele susțin înghețarea salariilor la nivelul actual, aducând drept argument situația dificilă în care se află mediul de afaceri.

De cealaltă parte, Dumitru Costin, președintele Blocul Național Sindical (BNS) spune că, în primul rând, România trebuie să respecte legislația în vigoare, o lege aprobată în toamna anului trecut de Parlamentul României care a transpus Directiva Europeană referitoare la salariul minim.

Nu în ultimul rând, el atrage atenția că formula de calcul a fost convenită inclusiv cu mediul de afaceri și cu Guvernul României.

„Pentru prima oară în istoria României s-a introdus un mecanism transparent, tripartit pentru determinarea salariului minim la nivel național, pentru că până acum acesta era decizia exclusivă a Guvernului care venea în fiecare an cu ce formulă de calcul și ce valoare dorea.

Formula de calcul a fost convenită inclusiv cu mediul de afaceri și cu Guvernul României, este clară, transparentă pentru toată lumea.

Ține cont de indicatori cheie, cum ar fi, printre altele, creșterea de productivitate din economie.

Sunt lucruri revendicate constant de mediul de afaceri, care acum are o amnezie. Pentru prima oară, România se află în situația de a stabili o valoare de salariu minim  nu corectă, super corectă, pe baza unor indicatori publici anunțați din timp, fără posibilitate de mistificare politică”, a declarat pentru Termene.ro, Dumitru Costin.

IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a cerut înghețarea salariului minim.

Concret, a cerut Guvernului să nu crească minimul pe economie și să mențină salariului minim brut la nivelul actual și în 2026.

Patronatele avertizează că o majorare ar putea duce la concedieri, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

„Creșterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor românești care va avea ca rezultat pierderea competitivității”, au transmis reprezentanții IMM România.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie în România este stabilit la 4.050 lei lunar.

Comisia Europeană a adoptat directiva privind salariile minime decente în UE — Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate — care are ca obiectiv să asigure un „plafon de decenţă” pentru salariile minime în statele membre.

Directiva introduce un cadru de guvernanţă comună în stabilirea salariului minim şi consolidează rolul actorilor sociali (sindicate, patronate) în procesul de negociere colectivă.

În România, modificările legislative din 2024 au fost realizate în contextul acestei directive, ceea ce arată influenţa UE asupra reglementării naţionale a salariului minim.

Ultimele articole pe alba24
