Șofer din Bistra, prins de polițiști băut la volan, pe un drum comunal de pe raza localității. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 39 de ani din Bistra este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, în jurul orei 20:05, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DC 97, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Bistra.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,57 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News