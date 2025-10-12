SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE

Nouă perechi își dispută titlul de Miss sau Mister 2025 al Liceului Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Evenimentul va avea loc în sala de sport a liceului, joi, 16 octombrie.

Totuși, până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro. Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători. Cei care vor să își voteze preferatul o pot face până joi 16 octombrie, la ora 10.00.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER).

Perechea 1: Daria Lavinia Glodean și Luca Alexandru Mertan

Bună! Mă numesc Glodean Daria Lavinia, sunt în clasa a IX-a și am 15 ani.

Sunt o persoană sinceră și ambițioasă; nu mă mulțumesc cu puțin și mereu aspir la mai mult. Practic karate de 3 ani și sunt campioană națională și europeană.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a-mi arăta talentul și pentru a adăuga încă o „medalie” pe lângă cele de la karate.

Sper să creăm împreună multe amintiri frumoase și un bal memorabil pentru toată lumea!

Mă numesc Mertan Luca Alexandru și sunt elev în clasa a IX-a A.

Îmi place să fiu activ, creativ și mereu deschis la lucruri noi. Printre hobby-urile mele se numără desenul, gamingul, sportul și altele. De ce m-am înscris la bal?

Pentru că îmi plac provocările și vreau să mă bucur de experiența liceului din plin! Mulțumesc că sunteți aici! Vă doresc o seară plină de energie și voie bună!

Perechea 2: Alexandra Crăciun și Sebastian Cătălin Marian

Bună ziua! Mă numesc Crăciun Alexandra și sunt elevă în clasa a IX-a A.

Sunt o persoană plină de energie și creativitate, iar pasiunile mele reflectă acest lucru, iubesc dansul, muzica, îmi place să cânt la pian și să pictez.

Pentru mine, arta este modul prin care pot exprima tot ceea ce simt și pot aduce culoare în fiecare zi. Mă bucur să fiu aici, să trăiesc această experiență unică alături de colegii mei și sper să vă transmit o parte din entuziasmul meu!

Bună ziua tuturor!

Mă numesc Marian Cătălin Sebastian și sunt în clasa a IX-a, la profilul Electronică-Automatizări. Dacă ar fi să mă descriu pe scurt, aș spune că sunt ambițios, empatic și perseverent.

Bineînțeles, am și câteva defecte… uneori tind să fiu negativist, iar dezordinea e o constantă în viața mea, dar lucrez la asta.

Cât despre hobby-uri, baschetul e pe primul loc în inima mea mă ajută să mă descarc și să rămân activ. În plus, muzica face parte din viața mea aproape tot timpul: fie că am nevoie de un boost de energie, fie că vreau să mă relaxez.

M-am înscris la acest bal pentru că vreau să trăiesc o experiență nouă, să ies din zona de confort și să fac ceva ce nu pot repeta în fiecare zi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper să ne distrăm cu toții!

Perechea 3: Raluca Sabău și Raul Bocăniciu

Bună ziua! Mă numesc Sabău Raluca Maria și sunt elevă în clasa a IX-a A. Mă consider o persoană creativă, plină de voie bună și sociabilă. Dintre hobby-urile mele, cel mai special este dansul, pe care am ales să vi-l prezint la acest bal, deoarece prin el mă pot exprima cel mai bine.

Am decis să particip la Balul Bobocilor nu doar pentru că este o oportunitate unică, ci și pentru că oferă posibilitatea de a lega prietenii și amintiri de neuitat.

Totodată, balul este momentul perfect pentru noi, elevii clasei a IX-a, să ne arătăm talentele și să ne împărtășim pasiunile cu lumea din jur.

Bună ziua! Mă numesc Bocăniciu Raul, sunt din clasa a IX-a B. Mă descriu ca o persoană plină de energie și chef de viață. Îmi place să ies cu prietenii, să mă joc pe PC, iar cel mai mult îmi place să joc fotbal, atunci uit de toate problemele și mă simt excelent. Sper să vă cuceresc prin energie și multă ambiție!

Perechea 4: Melissa Tîrsînă și Valentin Drăgoi

Salut! Eu sunt Tîrsînă Melissa, elevă în clasa a IX-a B la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”.

Sunt genul de boboc care preferă să trăiască viața în stil propriu, cu puțină adrenalină, multă muzică bună și oameni mișto în jur. Îmi plac mașinile, motoarele și tot ce are energie în el. Pentru mine, Balul Bobocilor nu este doar un concurs, ci o experiență pe care o trăiești o singură dată. Vă urez distracție plăcută și o după-amiază frumoasă!

Bună ziua! Mă numesc Drăgoi Valentin, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a E. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine în preajma mea și să se amuze alături de mine. M-am înscris la acest bal deoarece cred că este o experiență unică și sunt sigur că mă voi distra din plin. Sper ca această experiență să fie una de neuitat, plină de zâmbete, voie bună și momente frumoase alături de colegii mei!

Perechea 5: Anamaria Ghenescu și Nicolas-Luis Bugneru

Bună dimineața! Mă numesc Ghenescu Anamaria și sunt elevă în clasa a XI-a B la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”. Sunt o persoană energică, dar și visătoare, pasionată de motoare, dans și momentele de liniște în care pot să citesc și să mă pierd în povești. Îmi place să dansez, fie singură, fie alături de oameni care simt muzica la fel ca mine.

Pentru mine, Balul Bobocilor nu este doar un concurs, ci o experiență care mă ajută să comunic, să am încredere în mine și să-mi exprim personalitatea — sinceră, curajoasă și plină de emoție.

În această dimineață vreau doar să trăiesc clipa, să zâmbesc și să las emoțiile să se transforme în amintiri frumoase. Vă mulțumesc!

Bună ziua! Mă numesc Bugneru Nicolas-Luis și sunt elev în clasa a IX-a B, la profilul Mecanică. Sunt pasionat de mașini și domeniul auto, îmi place să descopăr cum funcționează totul și să învăț mereu ceva nou.

Am venit la Balul Bobocilor pentru a trăi o experiență frumoasă, pentru a-mi cunoaște mai bine colegii și pentru a mă bucura de începutul vieții de liceu. E o zi specială pentru noi toți, așa că sper să ne distrăm și să ne facem amintiri frumoase împreună!

Perechea 6: Andreea Karina Irimie și Sergiu Manciulea

Mă numesc Irimie Andreea Karina și sunt elevă în clasa a IX-a A. Am ales să particip la Balul Bobocilor deoarece consider că este o experiență unică, plină de emoție și entuziasm, care mă va ajuta să-mi depășesc limitele și să trăiesc momente de neuitat.

Sunt o persoană sociabilă, veselă și empatică, mereu dornică să descopăr lucruri noi și să mă bucur de aventurile pe care viața mi le oferă. Îmi place să petrec timp cu prietenii, să comunic și să creez amintiri frumoase alături de ei.

De asemenea, îmi place să mă machiez, pentru că acest lucru mă relaxează și îmi oferă încredere. În momentele libere aleg să ascult muzică, care mă inspiră și mă binedispune.

Bună ziua! Mă numesc Manciulea Sergiu, sunt elev în clasa a IX-a A, la profilul SPGA. Am ales să particip la Balul Bobocilor deoarece îmi place să experimentez lucruri noi și să mă bucur de primul an în acest liceu.

În special în weekend îmi place să ies afară cu prietenii sau să petrec timp cu familia. Alte pasiuni ale mele sunt fotbalul, plimbatul cu bicicleta și drumețiile.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper să avem cu toții parte de un bal de neuitat și de începutul unei perioade pline de experiențe frumoase și prietenii adevărate!

Perechea 7: Darius Tompi (ajutat de Pavel Lorena – clasa a XI-a)

Bună! Mă numesc Tompi Darius, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a A, la profilul SPGA.

Practic fotbal de performanță, iar în afara antrenamentelor și a activităților școlare apreciez momentele petrecute alături de familie și prieteni. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a mă bucura de primul an de liceu și pentru a-mi crea o nouă experiență din care să învăț lucruri noi.

Mă bucur că am oportunitatea să fac parte din acest spectacol!

Perechea 8: Mario Eddy Bumbu (ajutat de Jurj Denisa – clasa a XI-a)

Bună ziua! Mă numesc Bumbu Mario Eddy, sunt elev în clasa a IX-a B, specializarea Transporturi. Sunt onorat să mă aflu aici, la începutul unei noi aventuri în liceu, alături de colegii mei și de voi toți!

Hobby-urile mele sunt pianul și comerțul. Sunt o persoană glumeață, prietenoasă și ușor de abordat. Acesta am fost eu și vă urez o zi plăcută în continuare!

Perechea 9: Iustin Gabriel Mihail (ajutat de Andronache Anamaria – clasa a XI-a)

Bună ziua! Mă numesc Mihail Iustin Gabriel și sunt din clasa a IX-a B. Astăzi trebuie să lăsăm emoțiile deoparte și să ne concentrăm pe talentele noastre și pe momentele pregătite pentru acest bal. Sunt o fire energică și prietenoasă. Îmi doresc să câștig și voi da tot ce pot, dar știu că nu pot reuși fără ajutorul vostru.

Sper să mă votați și să avem împreună un moment de neuitat! Vă mulțumesc!

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia

VOTEAZĂ MISS POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia Daria Lavinia Glodean Alexandra Crăciun Raluca Sabău Melissa Tîrsînă Anamaria Ghenescu Andreea Karina Irimie VOTEAZĂ MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia Sebastian Cătălin Marian Luca Alexandru Mertan Raul Bocăniciu Valentin Drăgoi Nicolas-Luis Bugneru Sergiu Manciulea Darius Tompi Mario Eddy Bumbu Iustin Gabriel Mihail Results Vote

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News