Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București

Miriam Bulgaru s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ITF de la București (W75), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari.

Miriam (nr. 231 WTA) a învins-o în două seturi pe Bianca Bărbulescu (nr. 579 WTA) în două seturi.

Sportiva din Alba Iulia a câștigat cu 6-3 (setul I) și 6-2 (setul II), un meci care a durat o oră și 34 de minute.

2025 a fost un an foarte bun pentru jucătoarea de tenis, cu participări de succes la mai multe competiții internaționale, unde a obținut rezultate remarcabile, printre care o calificare în sferturile de finală ale ITF de la Viena.

Foto: Arhivă

