Tichetele de energie vor putea fi folosite începând de marți. Ce facturi pot fi plătite cu ele

Tichetele de energie vor putea fi folosite începând de marți pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că cererile validate automat prin intermediul aplicației informatice au fost verificate și s-au emis primele tichete pentru persoanele cu venituri reduse care au solicitat sprijinul de 50 de lei pe lună.

Procesul de verificare și stabilire a dreptului de a primi tichete continuă săptămâna aceasta, 27 septembrie fiind termenul-limită de depunere a cererilor pentru obținerea sumelor pentru iulie și august.

Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care se depune cererea până la 31 martie 2026, transmite Rador.

Tichetul de energie nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat decât pentru locul de consum pentru care a fost acordat, mai precizează Agenția.

Instituția a pus la dispoziție și un număr de telefon la care se pot obține informații suplimentare și asistență: 021 9309.

Peste 270.000 de români au primit tichetele de energie pentru plata facturilor din iulie și august.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a anunțat că a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS.

