UM Cugir, trimisă în judecată pentru ucidere din culpă. Cazul unei angajate care a murit în urmă cu 6 ani într-o explozie

La șase ani de la decesul unei angajate, în urma unei explozii, Societatea UM Cugir a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă. De asemenea acuzațiile procurorilor sunt și de neluarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă.

Este vorba despre cazul unei femei care a murit în urma unei explozii ce a avut loc în urmă cu șase ani, în interiorul Uzinei Mecanice Cugir.

Deși explozia a avut loc pe 22 mai 2020, iar femeia a murit la spital pe 27 mai 2020, dosarul a trecut abia de stadiul de cameră preliminară în data de 28 noiembrie 2025.

Mai exact, judecătorul din cameră premilinară, de la Judecătoria Alba Iulia, a admis rechizitoriul întocmit de procurori.

Femeia în cauză avea 53 de ani la momentul exploziei. În motivarea instanței din cameră preliminară, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au explicat pe scurt cum s-a produs accidentul.

Ce măsuri nu a luat Uzina Mecanică pentru a preveni un accident mortal de muncă

Modul în care s-a produs accidentul de muncă. Explozia s-a produs în data de 22 mai la ora 13.30, iar femeia a decedat câteva zile mai târziu pe 27 mai.

Potrivit motivării instanței, ”în timp ce angajații din cadrul Atelierului preparare și încărcat tubuleț trasor efectuau activități de încărcare a tuburilor trasoare, în momentul în care angajata a golit într-o ladă de lemn aproximativ 5 tubulețe trasor încărcate cu explozibil considerate rebuturi s-a declanșat un incendiu în urma căruia persoana vătămată a suferit arsuri de gradul II-III pe aproximativ 85% din suprafaţa corpului, incompatibile cu viața, acesta decedând la data de 27.05.2020.

Evenimentul fiind generat de un incendiu – aprinderea pulberii pirotehnice din lada cu rebuturi, iar cauza producerii a constituit-o omisiunea angajatorului care nu a luat măsurile necesare asigurării sănătății și securității în muncă a angajaților săi, în sensul că nu a prevăzut un sistem de pornire automată a instalaţiei de ventilaţie la atingerea unor valori ale noxelor în aer, permiţând astfel acumularea de praf pirotehnic în suspensie pe timpul operaţiunilor de curăţenie, a redus efeciența instalaţiei de ventilaţie prin obturarea a 2 guri de aspiraţie din cele 6 existente, nu a prevăzut un sistem de îndepărtare a pulberilor pirotehnice depuse pe echipamentul individual de protecţie al lucrătorilor în timpul desfăşurării procesului tehnologic şi nu a stabilit responsabilităţi concrete privind ventilarea spaţiului, lăsând această activitate la latitudinea lucrătorilor, fapte ce au condus în final la aprinderea pulberii pirotehnice din lada cu rebuturi, cauzându-se decesul victimei”, se arată în motivarea instanței.

Momentan nu a fost stabilit un prim termen de judecată.

