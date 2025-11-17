Connect with us

Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, a prins doi tineri căutați pentru furt din biserică, cu prejudiciu de 6000 de euro

Un polițist din Blaj a reușit să identifice, în timpul său liber, doi tineri care erau căutați pentru furt dintr-o biserică. Prejudiciul era de 6000 de euro în acest caz.

Poliția Alba a evidențiat modul în care agentul a reușit să-i identifice și cum au fost prinși.

”În cursul zilei de ieri, 16 noiembrie 2025, în timp ce se afla pe strada Eroilor din municipiul Blaj, colegul nostru, agent principal de poliție Vlad Ursu din cadrul Poliției Municipiului Blaj, a observat două figuri cunoscute, care i-au atras atenția.

Ultima dată îi văzuse pe cei doi bărbați în niște fotografii diseminate operativ de către Poliția Orașului Copșa Mică, în vederea identificării a doi bărbați, în vârstă de 19 și 28 de ani, bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din Copșa Mică, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de euro.

Polițistul se afla în timpul liber, însă nu a ezitat și a intervenit, solicitând sprijin colegilor, pentru a-i conduce la sediul poliției.

Ulterior, cei doi bărbați au fost preluați de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică, în vederea dispunerii de măsuri legale.

Agentul principal de poliție Vlad Ursu este polițist din 2018, când a terminat Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca” – IPJ Alba.

