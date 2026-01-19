Connect with us

Un val de aer mediteranean întâlnește un val de aer polar, în România. Incertitudine meteorologică ridicată între 23 - 25 ianuarie

acum 2 ore

Un val de aer mediteranean întâlnește un val de aer polar: România intră într-o zonă de incertitudine ridicată în intervalul 23 - 25 ianuarie, avertizează meteorologii.

Țara se va afla la contactul a două mase de aer complet diferite care vor genera fenomene imprevizibile, transmite Mediafax.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că o masă de aer caldă provenită dinspre sud, asociată unui nou ciclon generat deasupra Mării Mediterane, se va ciocni cu aerul polar-arctic rece, pre-existent de la est și nord-est, legat de anticiclonul est-european.

Contactul dintre cele două mase de aer cu temperaturi opuse va crea condiții meteorologice imposibil de previzionat cu precizie în acest moment.

Prima jumătate a lunii ianuarie 2026 a adus ninsori importante și depuneri de zăpadă în cea mai mare parte a țării.

Au urmat temperaturi extreme. Până la 17 ianuarie, temperatura medie la nivel național era de -2,7 grade, mai scăzută cu 0,8 grade față de media perioadei 1991-2020.

Comparativ cu ultimii 5-6 ani, când media națională lunară a fost pozitivă, anul acesta iarna și-a intrat în drepturi.

Un val de aer mediteranean întâlnește un val de aer polar: Ce se întâmplă

Atunci când un val de aer cald și umed de origine mediteraneană întâlnește un val de aer rece, de origine polară, deasupra unei țări, are loc un contrast atmosferic puternic, care duce, de regulă, la vreme severă.

Pe scurt, spun meteorologii, se formează un front atmosferic activ.

Se formează un front rece sau o zonă frontală activă

Aerul polar, mai dens și mai rece, se deplasează pe sub aerul mediteranean, care este mai cald și mai ușor. Aerul cald este forțat să urce rapid.

Apar nori de mare dezvoltare

Urcarea bruscă a aerului cald duce la formarea norilor cumulonimbus (nori de furtună) și la extinderea sistemelor noroase pe suprafețe mari.

Precipitații intense

În funcție de sezon și de temperatură: ploi torențiale (mai ales toamna și primăvara), ninsori abundente dacă masa de aer polar este suficient de rece, lapoviță în zonele de tranziție.

Fenomene meteo periculoase

Interacțiunea celor două mase de aer poate genera furtuni puternice cu descărcări electrice,
grindină, rafale intense de vânt, viscol (iarna), creșteri rapide ale debitelor râurilor și inundații (mai ales în zonele montane sau la contactul cu aer foarte umed).

Scăderi bruște de temperatură

După trecerea frontului rece temperatura poate scădea cu 10–15°C în câteva ore,
senzația de frig este accentuată de vânt.

Persistența instabilității: Dacă zona de contact stagnează, pot apărea episoade repetate de ploi sau ninsori, iar vremea rămâne instabilă mai multe zile.

Val de aer mediteranean vs val de aer polar

Ultima hartă sinoptică valabilă pentru 18 ianuarie 2026 indică o situație de blocaj la nivelul continentului european.

Se remarcă persistența anticiclonului est-european, lobat dinspre zona Munților Ural peste jumătatea de est a Europei.

Există și prezența a două zone ciclonice active: una în nord-vestul Oceanului Atlantic (la est de Islanda) și alta între Peninsula Iberică și nord-estul Africii.

Aerul foarte rece de origine polar-arctică, provenit dinspre Câmpia Rusă, domină Belarus și Ucraina cu temperaturi sub -15 grade, contrastează cu masele de aer mai calde, oceanice sau subtropicale, cu valori de +5…+10 grade, care domină regiunile din sudul, vestul și nord-vestul continentului.

Până la mijlocul săptămânii viitoare, contextul sinoptic nu se va modifica semnificativ.

Până joi, 22 ianuarie, ciclonul botezat Harry de către Agenția Meteorologică Spaniolă (AEMET) se va activa peste nordul Africii, cu valori ale presiunii ce vor scădea la centru sub 1000 mb.

Harry va retrograda către bazinul vestic și central al Mării Mediterane, unde va determina intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90 km/h, dar local și peste 100 km/h.

În zona costieră din estul Spaniei, sud-vestul Franței, insulele Baleare, Corsica, Sardinia și sudul Italiei, în 72 de ore se vor acumula cantități importante de apă – 50-70 l/mp și izolat peste 80-100 l/mp, potrivit Severe - Weather.

În zonele respective vor fi valabile coduri generale galbene, portocalii și chiar roșii pentru Sardinia și sudul Italiei.

Vezi și METEO: Frigul, stăpân peste județul Alba. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Când se va încălzi vremea

În tot acest interval, România se va afla sub influența câmpului ridicat de presiune. Ca urmare a subsidenței și prezenței stratului de zăpadă, aerul din partea inferioară a troposferei se va suprarăci.

Valul de frig va persista, vremea va fi deosebit de rece pe timpul zilelor, cu precădere în centru, sud și est, cu temperaturi maxime în marea lor majoritate cuprinse între -8 și -2 grade.

În cursul nopților și dimineților, în cea mai mare parte a României va fi ger, cu temperaturi minime în general între -20 și -6 grade.

Cele mai scăzute valori vor fi înregistrate în zonele depresionare din Transilvania.

