Val neobișnuit de frig peste Europa Centrală, cu temperaturi de 0 grade și zăpezi la munte. Cât ține și când vine din nou căldura

Val neobișnuit de frig peste Europa Centrală: Octombrie 2025 debutează cu primul val de frig al acestui sezon, în Europa Centrală. Modelul meteorologic general din Europa a stabilit un anticiclon de blocare în nord, permițând maselor de aer să călătorească de la est spre vest și sud.

Odată cu începutul lunii octombrie, fluxul vestic mai cald se va închide, conducând la o schimbare dramatică a temperaturii: în această săptămână, cea mai mare parte a continentului european are parte de prima izbucnire semnificativă de frig.

Va fi un val de frig neobișnuit de intens care se dezvoltă după mijlocul săptămânii, din cauza unei mari mase de aer rece care se extinde din estul Europei spre Europa centrală, Balcani și Mediterana, transmite severe-weather.

Se vor înregistra ninsori semnificative în zonele muntoase și primele îngheturi ale sezonului.

Temperaturi sub zero grade la munte

Pe măsură ce masa de aer rece din estul Europei se adâncește și se răspândește spre vest, temperaturile vor scădea sub zero la altitudinile mai mari de 1250 de metri, până joi și vineri.

Progresia masei de aer rece se va extinde în Europa centrală după miercuri și va atinge vârful vineri.

Aceasta înseamnă că cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate joi și vineri deasupra Germaniei, Republicii Cehe, Slovaciei, Austriei, Ungariei și Sloveniei.

Vezi și FOTO: Decor de basm la Șureanu. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit zona montană înaltă

Concret, temperatura va fi cu aproximativ 10°C sub normalul începutului lunii octombrie.

În următoarele zile, masa de aer mai rece se va răspândi treptat spre vest către Europa Centrală și spre sud pe peninsula balcanică.

În weekend, mai spun meteorologii, va avea loc o încălzire destul de bruscă. Există șanse crescânde ca această masă de aer rece puternică să fie înlocuită cu mai multă căldură spre mijlocul lui octombrie.

Acest lucru devine posibil pe măsură ce Atlanticul de Nord atrage o masă de aer mult mai caldă pe continent, odată ce masa de aer rece dispare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News