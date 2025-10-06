Connect with us

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii

Varianta pe care o susține PSD în coaliție privind reforma administrației locale a fost prezentată, luni, de vicepreședintele partidului, Lia Olguța Vasilescu.

Vasilescu, care este și preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, susține că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”, potrivit g4media.ro.

Vicepreședinta PSD spune că partidul este de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate.

”Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Potrivit sursei citate, primarii și președinții consiliilor județene vor avea posibilitatea să opteze fie pentru disponibilizări de personal, fie pentru reducerea cheltuielilor de salarizare.

În ceea ce privește reduceri de personal în administrația publică central, procentul agreat este de ”măcar 10%”.

