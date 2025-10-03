VIDEO Primăria Alba Iulia, despre reducerea programului de circulație al autobuzelor: „Ceea ce face STP este un abuz”

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au transmis vineri că reducerea programului de circulație al autobuzelor STP este un abuz al operatorului de transport public. Potrivit acestora, componenta de transport elevi și angajați către școli și către locurile de muncă, este în continuare funcțională.

Reamintim faptul că începând de vineri dimineața, operatorul STP a redus programul de circulație al autobuzelor din cauza unor datorii neplătite de către Primărie. Mai exact, autobuzele nu vor circula în municipiu, între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00.

„La fel cum am spus și în comunicatul de presă transmis ieri, considerăm că ceea ce face în acest moment STP este un abuz.

Noi, la începutul anului, am transmis și către STP și către AIDA-TL bugetul votat de către consiliul local al municipului Alba Iulia, buget în care dânșii nu s-au încadrat. Le-am dat 13 autobuze electrice, prețul biletelor și al abonamentelor a fost crescut.

Cu toate acestea, sumele plătite de către Primăria municipului Alba Iulia, ca și contribuție la transportul local de călători, au continuat să crească.

Revenind la ceea ce se întâmplă în aceste zile, urmare a comunicatului STP, cea mai importantă componentă a transportului public, și anume cea de transport elevi și angajați către școli și către locurile de muncă, este în continuare funcțională. Căutăm împreună cu celelalți colegi soluții pentru deblocarea acestei situații”, a precizat pentru Alba24 purtătorul de cuvânt al instituției, Flaviu Buta.

