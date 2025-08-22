Connect with us

Vremea la începutul toamnei 2025: diferențe de temperatură, câteva zile cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea la începutul toamnei 2025: după câteva zile mai răcoroase, săptămâna viitoare, vremea se încălzește din nou. În primele zile din septembrie va fi cald, mai ales în sudul țării. Apoi se răcorește din nou.

În perioada 25-31 august, temperaturile vor varia de la 20-25 de grade în centru și nordul țării, respectiv 24-30 grade în sud, la 27-30 de grade, spre finalul săptămânii viitoare. În sud va fi caniculă în jurul datei de 30 august, cu până la 37 de grade Celsius.

În primele zile din septembrie vor fi 27-29 de grade, iar în sud 34 de grade. Sunt anunțate ploi în sudul Transilvaniei și în nord, în nord-est, dar și în vest, unde vor fi și furtuni.

Din 3 septembrie, maximele se vor stabiliza la 22-26 de grade. Mai cald va fi tot în sud și vest: între 27 și 28 de grade. Va mai ploua în jurul datelor de 5 și 7 septembrie, în nord și vest.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 22 septembrie.

Vremea în săptămâna 25-31 august

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea nord-estică a țării. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitar în cele sudice și la munte. În rest, acesta va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 1-7 septembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-estice. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și ușor deficitare în sud. În rest, vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 8-14 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile sudice. În rest, vor fi în general apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea la începutul toamnei 2025: săptămâna 15-22 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-vestice. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

