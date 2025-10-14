Connect with us

Vremea până în 10 noiembrie: variații mari de temperatură, zile cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

vremea toamna padure prognoza meteo Alba24

Publicat

acum 2 ore

Vremea până în 10 noiembrie: urmează un episod de vreme rece, în această săptămână, apoi temperaturile cresc. De la 12-14 grade vor ajunge la 17-19 grade în 25 octombrie.

Apoi se răcește iar, pentru câteva zile și se încălzește din nou, la final de octombrie. Luna noiembrie începe cu maxime de 17-18 grade.

Vremea până la finalul lunii octombrie: un nou val de frig și ploi. Prognoza meteo pe două săptămâni, în regiuni din țară

În primele 10 zile din ultima lună de toamnă, temperaturile vor varia de la o zi la alta, de la 12-13 grade la 15-16 grade.

Vor fi și perioade cu ploi (18-20 octombrie, iar în Moldova și la finalul lunii octombrie).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pe patru săptămâni, până în 10 noiembrie.

Vremea în săptămâna 13-19 octombrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 20-26 octombrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specific pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celor normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 3–10 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Ultimele articole pe alba24
