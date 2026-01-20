Connect with us

Eveniment

Vremea până în 16 februarie: când cresc temperaturile, perioadele cu ninsori sau ploi. Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni

Publicat

acum 57 de secunde

Vremea până în 16 februarie: temperaturile cresc de la mijlocul acestei săptămâni în majoritatea regiunilor. În 25 ianuarie maximele ajung la 10 grade în vest, 4 grade în centru, 5 grade în sud, 3 grade în Moldova.

Săptămâna viitoare, temperaturile se vor stabiliza la 4-6 grade, cu excepția zonei de est, unde va fi mai frig.

Sunt anunțate ploi și ninsori după 26 ianuarie în centru și sud, după 24 ianuarie vor fi ploi în vest. În est sunt anunțate ninsori în jurul datei de 23 ianuarie, ploi în 25 ianuarie apoi din nou ninsori.

Vezi și Vremea până în 1 februarie. Variații mari de temperatură, alte ninsori. Prognoza meteo în Transilvania și în țară, pe 2 săptămâni

Luna februarie începe cu maxime de 2 grade în centru și est, 6-7 grade în sud și vest. Apoi temperaturile scad la -1 grad...zero grade pentru câteva zile. Ulterior se încălzește ușor și apoi se răcește iar.

În februarie vor mai fi două perioade cu temperaturi minime scăzute, de până la -10 grade în centru și est, respectiv -7 grade în sud și vest. Noi perioade cu ploi și ninsori vor fi din 6 februarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru săptămâni, până în 16 februarie.

Vremea în săptămâna 19-25 ianuarie

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar și local excedentare în extremitatea de sud-est a țării. În rest, va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 2-8 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 9-16 februarie

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specific pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 57 de secunde

Vremea până în 16 februarie: când cresc temperaturile, perioadele cu ninsori sau ploi. Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni
Economieacum 31 de minute

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Ce s-a scumpit cel mai mult
Evenimentacum O oră

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Administrațieacum 4 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 31 de minute

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Ce s-a scumpit cel mai mult
Actualitateacum 13 ore

Prețuri uriașe la aur și argint, după amenințările lui Trump cu noi taxe vamale asupra țărilor UE
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Evenimentacum 6 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 5 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 20 de ore

Report URIAȘ la Joker și la Loto 6/49. Ce sume pune la bătaie Loteria Română, la extragerea de joi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 3 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 2 zile

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie