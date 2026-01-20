Vremea până în 16 februarie: când cresc temperaturile, perioadele cu ninsori sau ploi. Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni

Vremea până în 16 februarie: temperaturile cresc de la mijlocul acestei săptămâni în majoritatea regiunilor. În 25 ianuarie maximele ajung la 10 grade în vest, 4 grade în centru, 5 grade în sud, 3 grade în Moldova.

Săptămâna viitoare, temperaturile se vor stabiliza la 4-6 grade, cu excepția zonei de est, unde va fi mai frig.

Sunt anunțate ploi și ninsori după 26 ianuarie în centru și sud, după 24 ianuarie vor fi ploi în vest. În est sunt anunțate ninsori în jurul datei de 23 ianuarie, ploi în 25 ianuarie apoi din nou ninsori.

Vezi și Vremea până în 1 februarie. Variații mari de temperatură, alte ninsori. Prognoza meteo în Transilvania și în țară, pe 2 săptămâni

Luna februarie începe cu maxime de 2 grade în centru și est, 6-7 grade în sud și vest. Apoi temperaturile scad la -1 grad...zero grade pentru câteva zile. Ulterior se încălzește ușor și apoi se răcește iar.

În februarie vor mai fi două perioade cu temperaturi minime scăzute, de până la -10 grade în centru și est, respectiv -7 grade în sud și vest. Noi perioade cu ploi și ninsori vor fi din 6 februarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru săptămâni, până în 16 februarie.

Vremea în săptămâna 19-25 ianuarie

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar și local excedentare în extremitatea de sud-est a țării. În rest, va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 2-8 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 9-16 februarie

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specific pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

