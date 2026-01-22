Zeci de amenzi rutiere la Alba Iulia, după o acțiune a polițiștilor rutieri. Aproape jumătate sunt pentru viteză

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au dat zeci de amenzi și au reținut permise de conducere, în cadrul unei acțiuni prin care au vizat șoferii indisciplinați.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză și neacordarea priorității de trecere pietonilor și vehiculelor.

Polițiștii au acționat și pentru combaterea indisciplinei pietonilor, a bicicliștilor și a conducătorilor de trotinete electrice.

În urma neregulilor depistate, polițiștii au aplicat 67 de sancțiuni contravenționale, dintre care 26 pentru depășirea limitei legale de viteză, 5 pentru neacordare prioritate pietoni, 7 pentru traversare neregulamentară și 29 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 22.527 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 10 permise de conducere și au retras 5 certificate de înmatriculare.

Foto: IPJ Alba

