Connect with us

Eveniment

Zeci de amenzi rutiere la Alba Iulia, după o acțiune a polițiștilor rutieri. Aproape jumătate sunt pentru viteză

Publicat

acum 39 de secunde

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au dat zeci de amenzi și au reținut permise de conducere, în cadrul unei acțiuni prin care au vizat șoferii indisciplinați. 

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză și neacordarea priorității de trecere pietonilor și vehiculelor.

Vezi și: Reguli privind transportul copiilor în mașină. Ce spune Codul rutier și ce amenzi riscă șoferii

Polițiștii au acționat și pentru combaterea indisciplinei pietonilor, a bicicliștilor și a conducătorilor de trotinete electrice.

În urma neregulilor depistate, polițiștii au aplicat 67 de sancțiuni contravenționale, dintre care 26 pentru depășirea limitei legale de viteză, 5 pentru neacordare prioritate pietoni, 7 pentru traversare neregulamentară și 29 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 22.527 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 10 permise de conducere și au retras 5 certificate de înmatriculare.

Foto: IPJ Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 39 de secunde

Zeci de amenzi rutiere la Alba Iulia, după o acțiune a polițiștilor rutieri. Aproape jumătate sunt pentru viteză
Evenimentacum 30 de minute

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre
Iohannis
Economieacum 51 de minute

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 9 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Iohannis
Economieacum 51 de minute

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Economieacum 2 ore

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 22 de ore

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Evenimentacum 18 ore

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 30 de minute

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre
Actualitateacum 5 ore

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie