Ziua internaţională a studenţilor, sărbătorită în 17 noiembrie. Semnificații

Ziua internaţională a studenţilor este marcată în fiecare an la 17 noiembrie. A fost declarată oficial în anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor.

De Ziua Internaţională a Studenţilor, în fiecare an, Asociaţia Europeană de Sport Universitar (EUSA) se alătură apelului pentru mai mult sprijin financiar pentru studenţi, cu scopul de a a-şi finanţa educaţia şi de a-şi îmbunătăţi perspectivele de carieră.

17 noiembrie a fost declarată, oficial, Ziua Internaţională a Studenţilor în anul 1941, de către Consiliul Internaţional al Studenţilor, ca urmare a evenimentelor din 1939, desfăşurate la Praga.

Evenimentele tragice din 1939, desfăşurate la Praga

Încă din anul 1939, ocupanţii nazişti din Cehoslovacia (fost protectorat al Boemiei şi Moraviei) au suprimat o demonstraţie a studenţilor de la Facultatea de Medicină din Universitatea Carol, ce comemora crearea unei Republici Cehoslovace independente. În urma suprimării demonstraţiilor de către nazişti, studentul Jan Opletal a murit. Tot atunci, 9 studenţi şi-au pierdut viaţa, iar alţi peste 1.200 au fost trimişi în lagăre de concentrare, potrivit Agerpres.

Abia în toamna anului 1989, pe data de 17 noiembrie, slovacii au cerut ieşirea din comunism, prin demonstraţii studenţeşti, urmând ca în ziua următoare să facă acelaşi lucru şi cehii. Manifestaţia desfăşurată la Praga, la care au luat parte peste 15.000 de studenţi, s-a soldat atunci cu circa 600 de răniţi. Aceasta e ceea ce ziua de 17 noiembrie comemorează.

Astfel, 17 noiembrie reprezintă punctul de pornire al manifestaţiilor anticomuniste ale studenţilor din Praga, care au marcat începutul „Revoluţiei de catifea” din Cehoslovacia.

Ziua internaţională a studenţilor este marcată, în prezent, mai ales în ţări precum Grecia, Republica Cehă şi Slovacia. Revolta studenţilor politehnişti din Atena împotriva juntei militare greceşti din 1973 a atins apogeul în 17 noiembrie, când, la primele ore ale dimineţii, un tanc AMX 30 a dărâmat porţile blocate ale Politehnicii. Republica Cehă şi Slovacia marchează ziua de 17 noiembrie ca fiind „Ziua luptei pentru libertate şi democraţie”.

