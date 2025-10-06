Connect with us

6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, protectorul celor care caută adevărul prin rațiune și experiență și ajung la credință

Sfântul Apostol Toma

Publicat

acum O oră

6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Iisus Hristos, este una dintre figurile emblematice ale Noului Testament, cunoscut în special pentru episodul necredinței sale de după Învierea Domnului.

Supranumit și „Toma Necredinciosul”, apostolul devine, paradoxal, un model al credinței întărite prin dovadă și experiență directă.

Cine a fost Sfântul Apostol Toma

Toma, originar din Galileea, a fost unul dintre cei doisprezece apostoli aleși de Mântuitorul Hristos. În Evanghelii este menționat în mai multe rânduri, remarcându-se prin sinceritatea și curajul său.

Înainte de Pătimirile Domnului, când Iisus a spus că se întoarce în Iudeea, unde iudeii căutau să-L ucidă, Toma a rostit cu hotărâre:

„Să mergem și noi să murim cu El!” (Ioan 11, 16).

După Învierea Domnului, atunci când ceilalți apostoli i-au spus că L-au văzut pe Hristos, Toma a refuzat să creadă până nu a văzut și nu a atins rănile Sale.

O săptămână mai târziu, Hristos i S-a arătat din nou, invitându-l să pună mâna în semnele cuielor și în coasta Sa.

Atunci, Toma a rostit una dintre cele mai profunde mărturisiri de credință din întreaga Scriptură:

„Domnul meu și Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 28).

6 octombrie: Sfântul Apostol Toma. Semnificația credinței

Îndoiala lui Toma nu a fost o necredință în sensul respingerii divine, ci o căutare sinceră a adevărului. Prin atingerea rănilor Mântuitorului, el a devenit mărturisitorul tangibil al Învierii, aducând dovada realității acesteia celor care aveau nevoie de certitudine.

Sfântul Toma simbolizează omul rațional, care caută înțelegerea și confirmarea, dar care, odată convins, devine un mărturisitor neclintit.

Tradiția Bisericii arată că Sfântul Apostol Toma a dus vestea Evangheliei până în India, unde a întemeiat comunități creștine ce există și astăzi.

A suferit moarte martirică, fiind străpuns cu sulița pentru credința sa.

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește de două ori pe an: la 6 octombrie, ziua sa de pomenire și în Duminica Tomii, prima după Paște, când se cinstește episodul întâlnirii sale cu Hristos Cel Înviat.

Importanța în Biserică

Sfântul Apostol Toma este considerat patronul celor care caută adevărul prin rațiune și experiență, dar și al celor care, după îndoială, ajung la credință statornică.

El ne învață că îndoiala sinceră nu este păcat, ci o treaptă pe drumul către descoperirea lui Dumnezeu.

Prin exemplul său, credincioșii sunt chemați să-și întărească credința nu prin vedere, ci prin încrederea deplină în Hristos Cel Înviat, „Domnul și Dumnezeul nostru”.

