Câte pedepse de închisoare pe viață au fost date la Tribunalul Alba. Lista inculpaților condamnați în România la detenție pe viață

Magistrații Tribunalului Alba au dat marți, 11 noiembrie 2025 două pedepse de închisoare pe viață, pentru doi dintre inculpații din dosarul Kreiner, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae. Este un caz extrem de rar, în justiția din Alba, dar și din România ca un judecător să dea cea mai grea pedeapsă din sistemul juridic românesc.

Până la decizia dată de judecătorul Andrei Căbulea față de Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, doar un alt inculpat a mai fost condamnat la închisoare pe viață, în istoria recentă a justiției din Alba.

În afară de decizia din cazul Kreiner, mai este vorba despre o sentință dată în anul 2018, când Mădălin Miki Lupu, a fost condamnat tot la detenție pe viață pentru crima din Partoș. A fost și prima pedeapsă pe viață, dată după anii 2000, în Alba.

O altă pedeapsă pe viață a fost primită în anul 1999 de către Robert Telegin, care a ucis un minor și la tâlhărit în Cugir.

Cinci pedepse pe viață, în ultimii zece ani la nivel național. Trei sunt date de Tribunalul Alba

De asemenea, la nivel național, în ultimii zece ani, au fost date cinci pedepse pe viață, iar trei sunt din partea Tribunalului Alba. Este vorba despre cei trei inculpați menționați mai sus și Adrian Gălbenușe, condamnat în 2016, de Curtea de Apel Craiova și Magdalena Șerban, Curtea de Apel București, care în 2019 a fost condamnată după ce a împins o tânără nevinovată în fața unui metrou.

Lista persoanelor condamnate la închisoare pe viață, în România, din 1990 și până în prezent

Mai mult de atât, la nivel național, din anii 1990 si până în prezent (potrivit datelor obținute de pe multiple motoare de căutare) sunt 20 de inculpați care au fost condamnați la închisoare pe viață. Parte dintre ei fiind și eliberați condiționat între timp.

Ioan Chifan , omor calificat comis în ianuarie 1990, Tribunalul Cluj, 1991, eliberat condiționat în 2011 după 21 de ani de detenție

, omor calificat comis în ianuarie 1990, Tribunalul Cluj, 1991, eliberat condiționat în 2011 după 21 de ani de detenție Remus Tudor , omor calificat comis în 1993, Tribunalul Argeș, 1993, eliberat condiționat în 2012, liberarea revocată definitiv în 2021 după condamnări noi

, omor calificat comis în 1993, Tribunalul Argeș, 1993, eliberat condiționat în 2012, liberarea revocată definitiv în 2021 după condamnări noi Ion Turnagiu , cinci omoruri comise în 1993–1994, Tribunalul Mehedinți, 1994, eliberat condiționat în 2019, recidivă în 2020 (a decedat ulterior în arest)

, cinci omoruri comise în 1993–1994, Tribunalul Mehedinți, 1994, eliberat condiționat în 2019, recidivă în 2020 (a decedat ulterior în arest) Nelu Florian Gavrilă , uciderea compozitorului Ioan Luchian Mihalea pentru jaf, Tribunalul București, 1995, eliberat condiționat în 2015

, uciderea compozitorului Ioan Luchian Mihalea pentru jaf, Tribunalul București, 1995, eliberat condiționat în 2015 Ionel Păun , uciderea lui Ioan Luchian Mihalea, Tribunalul București, 1995, execută pedeapsa, cereri de eliberare respinse

, uciderea lui Ioan Luchian Mihalea, Tribunalul București, 1995, execută pedeapsa, cereri de eliberare respinse Robert Telegin , uciderea și tâlhărirea unui minor în Cugir, Tribunalul Alba, 1999, deținut la Penitenciarul Aiud, cerere de eliberare condiționată respinsă în 2023

, uciderea și tâlhărirea unui minor în Cugir, Tribunalul Alba, 1999, deținut la Penitenciarul Aiud, cerere de eliberare condiționată respinsă în 2023 Konstantinos (Kostas) Passaris , dublu omor la o casă de schimb valutar din București, Tribunalul București, 2003, execută pedeapsa între Grecia și România

, dublu omor la o casă de schimb valutar din București, Tribunalul București, 2003, execută pedeapsa între Grecia și România Valentin Șlepac , crime la comanda lui Sergiu Băhăian, Tribunalul Ialomița, 2011, execută pedeapsa

, crime la comanda lui Sergiu Băhăian, Tribunalul Ialomița, 2011, execută pedeapsa Nicolae Vlad, uciderea studentei japoneze Yurika Masuno și alte două omoruri, Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013, execută pedeapsa

Trei deținuți închiși pe viață au devenit actori în penitenciar

Dragoș Ionescu, Dorin Mihai Bălan și Florin Mînea, fac parte din trupa de teatru a penitenciarului Arad. Recent aceștia au participat la Alba Iulia cu un spectacol, în cazul unui festival de teatru de amatori.

Dragoș Ionescu , dublă crimă în comuna Meriș (Băilești), Curtea de Apel Craiova, 2014, execută pedeapsa

, dublă crimă în comuna Meriș (Băilești), Curtea de Apel Craiova, 2014, execută pedeapsa Dorin Mihai Bălan , dublă crimă în comuna Meriș (Băilești), Curtea de Apel Craiova, 2014, execută pedeapsa

, dublă crimă în comuna Meriș (Băilești), Curtea de Apel Craiova, 2014, execută pedeapsa Florin Claudiu Mînea , dublă crimă în comuna Meriș (Băilești), Curtea de Apel Craiova, 2014, execută pedeapsa

, dublă crimă în comuna Meriș (Băilești), Curtea de Apel Craiova, 2014, execută pedeapsa Adrian Gălbenușe, omor calificat prin cruzimi și premeditare (Slatina), Curtea de Apel Craiova, 2016, execută pedeapsa

Miki Lupu a încercat să își omoare colegul de celulă și să evadeze

Miki Lupu nu s-a oprit din fapte penale nici în închisoare. Acesta a încercat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați să își omoare în bătaie colegul de celulă. De asemenea, a încercat să evadeze și era pregătit să atace gardienii.

Mai mult de atât incendiat și o celulă.

Mădălin Miki Lupu, omor calificat, tentativă de omor calificat și tâlhărie calificată (cazul Partoș, Alba Iulia), Tribunalul Alba, Curtea de Apel Alba Iulia, 2018, execută pedeapsa

omor calificat, tentativă de omor calificat și tâlhărie calificată (cazul Partoș, Alba Iulia), Tribunalul Alba, Curtea de Apel Alba Iulia, 2018, execută pedeapsa Magdalena Șerban , omor calificat, aruncarea unei femei în fața metroului (București), Curtea de Apel București, 2019, execută pedeapsa

, omor calificat, aruncarea unei femei în fața metroului (București), Curtea de Apel București, 2019, execută pedeapsa Mohamed Iman Mustafa , omor calificat, uciderea unei asistente medicale (Cluj-Napoca), Curtea de Apel Cluj, 2021, execută pedeapsa

, omor calificat, uciderea unei asistente medicale (Cluj-Napoca), Curtea de Apel Cluj, 2021, execută pedeapsa Ionuț Ursz , omor al unui deținut în Penitenciarul Gherla, Tribunalul Cluj, 2024, (sentință în primă instanță)

, omor al unui deținut în Penitenciarul Gherla, Tribunalul Cluj, 2024, (sentință în primă instanță) Aurel Flaviu Mălina , omor al unui deținut în Penitenciarul Gherla, Tribunalul Cluj, 2024, (sentință în primă instanță)

, omor al unui deținut în Penitenciarul Gherla, Tribunalul Cluj, 2024, (sentință în primă instanță) Marian Cristian Minae , omor calificat și tâlhărie calificată (cazul Adrian Kreiner, Sibiu), Tribunalul Alba, 2025, (sentință în primă instanță)

, omor calificat și tâlhărie calificată (cazul Adrian Kreiner, Sibiu), Tribunalul Alba, 2025, (sentință în primă instanță) Laurențiu Ghiță, omor calificat și tâlhărie calificată (cazul Adrian Kreiner, Sibiu), Tribunalul Alba, 2025, (sentință în primă instanță)

Un bărbat a scăpat de închisoare pe viață, la Curtea de Apel Alba Iulia, într-un caz de femicid

Un cuțit a fost elementul principal care a dus la schimbarea în totalitate a unei decizii în instanță. Condamnat în primă instanță la închisoare pe viață, pentru că și-a ucis iubita, Viorel Mihai Cârcel, a făcut apel. Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, iar în data de 3 noiembrie, magistrații au dat o decizie.

Mihai a fost condamnat la închisoare pe viață, de judecătorii Tribunalului Hunedoara, după ce cu două zile înainte de Crăciunul din 2024 și-a ucis fosta iubită.

În apel, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au spus că fapta nu a fost premeditată. Drept urmare magistrații au schimbat încadrarea juridică, din infracţiunea de omor calificat cu premeditare, în infracțiunea de omor simplu. Acum dosarul s-a întors la magistrații Tribunalului Hunedoara pentru a-l condamna pe bărbat pe baza noii încadrări juridice.

