Cosmin Zuleam, fugarul care l-a ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost adus în România din Indonezia

Cosmin Zulean, fugarul care l-a ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, prins în Indonezia, a fost adus miercuri în țară. Zuleam a fost deja condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare.

Complicii săi, Minae și Ghiță, au fost prinși în Scoția și respectiv Irlanda, la scurt timp de la fuga din țară. Aceștia au fost condamnați la închisoare pe viață.

Vezi aici detalii despre cum au plănuit crima, cum au fost prinși și ce pedepse au primit.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 21 ianuarie 2026, în urma cooperării internaționale, pe Aeroportul Henri Coandă, a fost realizată predarea unei persoane, urmărită internațional din categoria MOST WANTED, pe numele căreia a fost emis un mandat de arestare preventivă.

Citește și VIDEO: Momentul arestării lui Cosmin Zuleam în Bali, condamnat de Tribunalul Alba la 30 de ani pentru uciderea lui Adrian Kreiner

Astfel, a fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Vă reamintim că, în urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, la data de 15 ianuarie 2026, acesta a fost localizat și reținut în Indonezia.

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale. Persoana în cauză urmează a fi introdusă într-o unitate Arest a Poliției Române.

De asemenea, precizăm faptul că, anul trecut, Poliția Română a adus în țară aproximativ 900 de persoane urmărite la nivel internațional”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

