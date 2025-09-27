Connect with us

Eveniment

Evenimente de weekend în Alba: caravană de vâslit pe Mureș, cros, concurs de gătit, Ziua Recoltei. Program și locații

alba iulia

Publicat

acum 47 de secunde

Evenimente de weekend în Alba: în acest weekend, se desfășoară mai multe competiții sportive, una de gătit și sunt prezentate bogățiile toamnei. Evenimente sunt în Alba Iulia, Aiud, dar și alte localități din județ.

Sunt ocazii de petrecere a timpului liber, de socializare și acumulare de cunoștințe noi.

Sâmbătă, 27 septembrie: Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a III-a, între Sântimbru și Alba Iulia

Tura de vâslit va fi de aproximativ 3-4 ore, cu plecare de la pontonul din Sântimbru, la ora 9.00. Va fi o pauză la Ciugud și linia de finish la pontonul Partoș-Alba. Sunt invitați să participe toți cei amatori de sport sau agrement pe apă.

Înscrierile se pot face AICI, în limita locurilor disponibile. Cei care au propriile ambarcațiuni sunt așteptați cu ele pe râul Mureș. Vezi organizatorii, aici.

Sâmbătă, 27 septembrie: Crosul Inimilor în șanțurile Cetății Alba Iulia

Pe 27 septembrie, începând cu ora 10.00, în Șanțurile Cetății Alba Iulia începe Crostul Inimilor.

Fiecare kit cumpărat contribuie la burse pentru copiii talentați din Alba Iulia, anunță organizatorii.

Traseul este de 5,4 km , prin cetate.

Kitul include: tricou personalizat, medalie, diplomă de participare
La un părinte plătitor, copilul aleargă gratuit (maximum 12 ani).

Va fi Încălzire pe muzică, flashmob, DJ, premii și zone cu pudră colorată care vor transforma alergarea într-un adevărat festival al bucuriei și al culorilor.

Organizatorii evenimentului sunt Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. Detalii, aici.

Festivalul rustic ”La Ceaune” 2025, la Oarda

Festivalul rustic ”La Ceaune” 2025 este organizat sâmbătă, pe 27 septembrie, pe stadionul din Oarda.

Echipe de pasionați ai artei culinare vor pregăti rețete delicioase, iar aroma bunătăților va cuceri întreaga comunitate. În jurul orei 12, veți afla cine va ridica trofeul pentru cel mai bun ceaun al anului, spun organizatorii. Detalii, aici.

Sâmbătă, 27 septembrie: Ziua Recoltei, la Aiud

În Piața Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” din Aiud unde veți descoperi standuri pline cu legume și fructe proaspete, bunătăți alese și decor de toamnă.

Pe scenă, atmosfera va fi completată de talentați artiști de muzică populară: Camelia Ilea, Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan. Detalii, aici.

Sâmbătă, 27 septembrie: Aiud Showdown by Cars Transilvania

În centrul municipiului Aiud, în jurul Cetății Medievale, de la ora 13.00 va fi spectacol auto.

Vor fi prezentate mașini, va fi concurs cu probe. O zi plină de adrenalină, promit organizatorii.

Probe oficiale: Loudest Pipe diesel, Loudest Pipe benzină, Best low static, Best low air ride, Best paint, Best fitment, Best interior, Rare car trophy, Oldtimer Award, Best female car.

Detalii, aici.

Ultimele reprezentații din sezon cu Garda Apulum și Garda Cetății la Alba Iulia

În acest weekend, sunt ultimele reprezentații ale Gărzii Apulum și Gărzii Cetății Alba Carolina, din acest sezon turistic.

Programul este: sâmbătă, de la ora 12.00 și ora 19.00 (cu cai) și duminică de la ora 12.00.

La Mall Carolina în Alba Iulia, sâmbătă, în zona food court este anunțat un concurs de șah pentru copii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

alba iulia
Evenimentacum 47 de secunde

Evenimente de weekend în Alba: caravană de vâslit pe Mureș, cros, concurs de gătit, Ziua Recoltei. Program și locații
Evenimentacum O oră

27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului. Care este tema din 2025
Actualitateacum 2 ore

Ziua Internațională a Astronomiei 2025: Un prilej de a privi cerul și de a redescoperi Universul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 16 ore

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară
Economieacum 17 ore

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 3 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum 19 ore

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

alba iulia
Evenimentacum 48 de secunde

Evenimente de weekend în Alba: caravană de vâslit pe Mureș, cros, concurs de gătit, Ziua Recoltei. Program și locații
Actualitateacum 2 ore

Ziua Internațională a Astronomiei 2025: Un prilej de a privi cerul și de a redescoperi Universul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 4 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Șase copii au murit infectați cu o bacterie la Spitalul de pediatrie din Iași. Erau internați la ATI. Decesele nu au fost anunțate
Evenimentacum 16 ore

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 2 zile

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie