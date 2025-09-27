Evenimente de weekend în Alba: caravană de vâslit pe Mureș, cros, concurs de gătit, Ziua Recoltei. Program și locații

Evenimente de weekend în Alba: în acest weekend, se desfășoară mai multe competiții sportive, una de gătit și sunt prezentate bogățiile toamnei. Evenimente sunt în Alba Iulia, Aiud, dar și alte localități din județ.

Sunt ocazii de petrecere a timpului liber, de socializare și acumulare de cunoștințe noi.

Sâmbătă, 27 septembrie: Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a III-a, între Sântimbru și Alba Iulia

Tura de vâslit va fi de aproximativ 3-4 ore, cu plecare de la pontonul din Sântimbru, la ora 9.00. Va fi o pauză la Ciugud și linia de finish la pontonul Partoș-Alba. Sunt invitați să participe toți cei amatori de sport sau agrement pe apă.

Înscrierile se pot face AICI, în limita locurilor disponibile. Cei care au propriile ambarcațiuni sunt așteptați cu ele pe râul Mureș. Vezi organizatorii, aici.

Sâmbătă, 27 septembrie: Crosul Inimilor în șanțurile Cetății Alba Iulia

Pe 27 septembrie, începând cu ora 10.00, în Șanțurile Cetății Alba Iulia începe Crostul Inimilor.

Fiecare kit cumpărat contribuie la burse pentru copiii talentați din Alba Iulia, anunță organizatorii.

Traseul este de 5,4 km , prin cetate.

Kitul include: tricou personalizat, medalie, diplomă de participare

La un părinte plătitor, copilul aleargă gratuit (maximum 12 ani).

Va fi Încălzire pe muzică, flashmob, DJ, premii și zone cu pudră colorată care vor transforma alergarea într-un adevărat festival al bucuriei și al culorilor.

Organizatorii evenimentului sunt Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. Detalii, aici.

Festivalul rustic ”La Ceaune” 2025, la Oarda

Festivalul rustic ”La Ceaune” 2025 este organizat sâmbătă, pe 27 septembrie, pe stadionul din Oarda.

Echipe de pasionați ai artei culinare vor pregăti rețete delicioase, iar aroma bunătăților va cuceri întreaga comunitate. În jurul orei 12, veți afla cine va ridica trofeul pentru cel mai bun ceaun al anului, spun organizatorii. Detalii, aici.

Sâmbătă, 27 septembrie: Ziua Recoltei, la Aiud

În Piața Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” din Aiud unde veți descoperi standuri pline cu legume și fructe proaspete, bunătăți alese și decor de toamnă.

Pe scenă, atmosfera va fi completată de talentați artiști de muzică populară: Camelia Ilea, Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan. Detalii, aici.

Sâmbătă, 27 septembrie: Aiud Showdown by Cars Transilvania

În centrul municipiului Aiud, în jurul Cetății Medievale, de la ora 13.00 va fi spectacol auto.

Vor fi prezentate mașini, va fi concurs cu probe. O zi plină de adrenalină, promit organizatorii.

Probe oficiale: Loudest Pipe diesel, Loudest Pipe benzină, Best low static, Best low air ride, Best paint, Best fitment, Best interior, Rare car trophy, Oldtimer Award, Best female car.

Detalii, aici.

Ultimele reprezentații din sezon cu Garda Apulum și Garda Cetății la Alba Iulia

În acest weekend, sunt ultimele reprezentații ale Gărzii Apulum și Gărzii Cetății Alba Carolina, din acest sezon turistic.

Programul este: sâmbătă, de la ora 12.00 și ora 19.00 (cu cai) și duminică de la ora 12.00.

La Mall Carolina în Alba Iulia, sâmbătă, în zona food court este anunțat un concurs de șah pentru copii.

